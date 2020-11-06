شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا أدى إلى تدهور السمع لدى نصف المصابين بـ"طنين الأذن".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة إلى أن ما يقرب من نصف المصابين بطنين الأذن يقولون إن الإصابة بفيروس كورونا أدت إلى تفاقم حالتهم السمعية، حيث تسبب المشكلة -التي تؤثر على واحد من كل ثمانية أشخاص تقريبًا في سماع أصوات وهمية وشبحية مثل أصوات الأزيز أو الصفير أو الاندفاع.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطانية قال بعض الأشخاص في الدراسة ، التي قادتها جامعة أنجليا روسكين ، لم يكن لديهم مشكلة في السمع قبل Covid-19 لكنهم أصيبوا بها بعد الإصابة بالفيروس، لا يُعرف عادةً أنه ناتج عن مرض ، ولكن يُعتقد أن الصحة العاطفية السيئة والاكتئاب والقلق تساهم في ذلك.

وبالنظر إلى المشاركين في الاستطلاع قالوا إن المخاوف بشأن الإصابة بـ Covid-19 ومخاوف الوباء الأخرى أدت إلى تفاقم طنين الأذن لديهم ، فقد يساعد ذلك في تفسير الارتباط بفيروس كورونا.

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وقالوا إن التغييرات في نمط الحياة نتيجة للوباء ، بما في ذلك زيادة استخدام التكنولوجيا والمنازل المزدحمة والصاخبة أثناء الإغلاق ، كان لها تأثير سلبي على طنين الأذن لدى المستجيبين.

اقترح علماء السمع أن فيروس كورونا قد يتسبب في تلف الخلايا في الأذن ، والسبب الشائع لطنين الأذن هو تلف خلايا شعر الأذن الداخلية.

شملت الدراسة 3103 أشخاص مصابين بطنين الأذن من 48 دولة ، وجاءت الغالبية العظمى منهم من المملكة المتحدة (24 في المائة) والولايات المتحدة (49 في المائة).

نُشر البحث في مجلة Frontiers in Public Health ، ووجد البحث أن ثمانية في المائة من المستجيبين زعموا أنهم عانوا من أعراض Covid-19. ،حوالي 40 في المائة من أولئك الذين تظهر عليهم أعراض Covid-19 يعانون في وقت واحد من تفاقم طنين الأذن لديهم.