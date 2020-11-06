كورونا يكتم أنفاس أوسلو.. لا سينما ولا مسارح أو مطاعم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت سلطات العاصمة النرويجية أوسلو، الجمعة، إنها ستغلق أماكن الترفيه بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت السلطات أن الإجراءات تشمل إغلاق المسارح ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية وأحواض السباحة وستحظر تقديم مشروبات كحولية في الحانات والمطاعم.

وقال رايمون يوهانسن، رئيس بلدية أوسلو، خلال مؤتمر صحفي "نفرض عزلا عاما في أوسلو. الأعداد واضحة. أعداد الحالات المصابة في ازدياد".

ويبدأ سريان القواعد الجديدة يوم الاثنين في الساعة 2300 يتوقيت جرينتش وتنتهي خلال 3 أسابيع إذا لاحظت السلطات انخفاض أعداد الإصابات الجديدة.



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وتأتي الإجراءات بعد أيام من إعلان رئيسة الوزراء أرنا سولبرج عن سلسلة توصيات وقيود جديدة تشمل حث النرويجيين على تجنب السفر والبقاء في المنازل قدر المستطاع.

وذكر المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن العدد التراكمي لحالات فيروس كورونا لكل مئة ألف شخص سجل 105.3 حتى الجمعة، وهو ثالث أقل عدد في أوروبا بعد فنلندا وإستونيا.



لكن توجد خلافات بين المناطق، وتشعر السلطات بقلق بالغ بشأن الوضع في أوسلو وبرجن ثاني أكبر مدن البلاد.

