"الصحة العالمية" تكشف خطورة كورونا المتحور من المنك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدرس منظمة الصحة السلامة البيولوجية بمزارع تربية المنك بعدما أمرت الدنمارك بإعدام حيوانات المنك بها بعد ظهور فيروس كورونا بينها.

وقالت ماريا فان كيركوف، كبيرة الخبراء الفنيين المعنيين بفيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحفي في جنيف، الجمعة، إن انتقال الفيروس بين الحيوانات والبشر "مثار قلق"، لكنها أضافت "التحورات (في الفيروسات) أمر عادي. هذا النوع من التغيرات في الفيروس أمر نتتبعه منذ البداية".



وأفاد خبير ثان بمنظمة الصحة بأن الخطر في الحيوانات الأخرى أقل بكثير منه في حيوانات المنك.

وأردفت فان كيركوف: "نعمل مع المكاتب الإقليمية في المناطق التي توجد بها مزارع المنك، وندرس الأمن البيولوجي لمنع حالات الانتشار".

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وكانت الدنمارك قالت هذا الأسبوع إنها تعتزم إعدام كل حيوانات المنك لديها، وأعلنت إجراءات عزل جديدة صارمة في شمال البلاد؛ لمنع انتشار الفيروس المتحور من الحيوان إلى الإنسان.

وأشارت فان كيركوف إلى أن قرار الدنمارك إعدام حيوانات المنك يهدف لمنع نشوء "مستودع حيواني جديد لهذا الفيروس".

وكشف مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ بالمنظمة، في المؤتمر الصحفي نفسه، أن حيوانات مزارع أخرى مثل الخنازير والدواجن تخضع لأمن بيولوجي "صارم للغاية" لمنع الفيروسات من القفز على الحواجز بين الأنواع.