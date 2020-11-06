1004 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا.. وتعافي 514

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية الليبية، الجمعة، قفزة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إنه تم تسجيل 1004 إصابات بكورونا، وشفاء 514 حالة، فضلاً عن وفاة 8 أشخاص، خلال 24 ساعة.



وأضاف المركز أن العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 555 إصابة و425 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة.

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وأشار إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 66 ألفاً و444 شخصاً، بينهم 26 ألفاً و905 حالات نشطة، ووفاة 915.

وتشهد ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يومياً.



