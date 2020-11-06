شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح أسباب انخفاض السكر بالدم لغير المصابين بداء «السكري» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني أسباب انخفاض نسبة السكر بالدم لغير المصابين بداء السكري.
وأضاف في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر” أن انخفاض السكري لدى غير المصابين يعنى أن تصل نسبة السكر لأقل من 55 ملجم، مع وجود أعراض مثل الخفقان أو التعرق أو الجوع الشديد أو فقدان الوعي.
وأكد أن هناك عدة أسباب لهذا العرض منها الصيام لفترات طويلة أو الحمل حيث يمكن أن ينخفض إلى 30 ملجم.
وأشار إلى أن من بين الأسباب هو إفراز البنكرياس مادة الإنسولين عقب الأكل بنسب كبيرة أو وجود أمراض في الكلي أو الكبد أو وجود خمول بالغدة الدرقية أو بعد إجراء بعض العمليات كجراحة السمنة وتغيير مسار المعدة أو وجود أورام بجهاز البنكرياس.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوضح أسباب انخفاض السكر بالدم لغير المصابين بداء «السكري» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.