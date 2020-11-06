حصيلة قياسية بروسيا.. 20582 إصابة بكورونا خلال يوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 20582 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية و378 حالة وفاة.

ويمثل ذلك ارتفاعاً كبيراً وقفزة غير مسبوقة لكلا المؤشرين لأول مرة منذ بداية الجائحة مقارنة مع معدلات الخميس 19404 إصابات و292 وفاة.



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في تقريره اليومي، أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" مليونا و733 ألفا و440 إصابة وعدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.7% من المرضى الجدد.

وأشار إلى أن الإصابات الجديدة تتوزع بين كافة أقاليم روسيا الـ85 وعلى رأسها العاصمة موسكو 6253 إصابة.

ودعت وزارة الخارجية الروسية على لسان الناطقة الرسمية باسمها، ماريا زاخاروفا، المواطنين الروس إلى تأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى خارج البلاد على خلفية الوضع الوبائي في العالم لحين استقرار الوضع بشأن انتشار فيروس كورونا.