214 إصابة بـ"كورونا المتحور" في الدنمارك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رصد معهد المصل في الدنمارك، الذي يتعامل مع الأمراض المعدية، سلالات من فيروس كورونا مرتبطة بحيوان المنك في 214 شخصاً منذ يونيو/حزيران.
جاء ذلك وفقاً لتقرير نشره المعهد على موقعه الإلكتروني الذي تم تحديثه الخميس.
ودفع اكتشاف انتقال الفيروس المتحور من المنك إلى البشر الدنمارك إلى إعدام كل حيوانات المنك بها.
وكانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن قد قالت الأربعاء إن بلادها ستعدم ما يصل إلى 17 مليون حيوان منك بعد تحور الفيروس.
وأضافت أن السلطات الصحية عثرت على سلالات للفيروس في البشر وفي المنك أظهرت انخفاضاً في الحساسية للأجسام المضادة مما قد يقلل فعالية اللقاحات المستقبلية.
وتابعت: "علينا مسؤولية هائلة تجاه شعبنا، غير أنه ومع التحور الذي اكتُشف الآن أصبح علينا مسؤولية أكبر تجاه باقي العالم أيضاً".
وأردفت فريدريكسن قائلة: "الفيروس المتحور في المنك قد يمثل خطورة بالنسبة لفعالية اللقاح المستقبلي، وهذا معناه المخاطرة باحتمال انتشاره من الدنمارك لدول أخرى".
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