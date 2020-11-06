المغص عند الأطفال: الأعراض وطرق العلاج وتهدئة الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - جدول المحتوى

1. ما هو الفرق بين البكاء العادي وبكاء المغص؟

2.ما هو تعريف المغص؟

3.ما هي علامات وأعراض المغص؟

4. كيفية تهدئة الطفل المصاب بالمغص وعلاجه.

5. ما الذي يسبب المغص؟

6.ما هي مدة المغص للرضع

يعاني كل طفل، بدءاً من عمر أسبوعين تقريباً، من فترة اضطراب، في وقت ما خلال اليوم، ويبدو أنه لا يوجد سبب على الإطلاق، ومع ذلك، في بعض الأحيان، يتحول الانزعاج الطبيعي للطفل إلى فترات طويلة من البكاء تستمر وتطول ولا يمكن تهدئتها، يمكن أن تشير نوبات البكاء التي تدمر الأعصاب إلى إصابة الطفل بالمغص، التقت الخليج 365 نت بالدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة؛ ليعرفنا ما هو المغص، وما الذي يسببه، وكيف يمكنك محاولة تهدئة طفلك إذا كان يعاني من المغص، وكيف يمكنك أنت نفسك التعامل مع ضغوط البكاء، ومتى تأخذين طفلك إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص به.

1. ما هو الفرق بين البكاء العادي والبكاء المغص؟

مغص الرضع

أحياناً يبكي طفلك؛ لأنه يشعر بالجوع أو التعب، أو لأن حفاضته مبللة. ولكن عندما يتم إطعامه أو احتضانه أو تغيير حفاضته، سيتوقف عن البكاء.

ومع ذلك، إذا بدأ يبكي بدون سبب، واستمر في البكاء حتى بعد فحص حفاضه وإطعامه وتهدئته قدر المستطاع، فقد يكون مصاباً بالمغص.

هذا ما يجعل البكاء الطبيعي بعيداً عن بكاء المغص، مع البكاء الطبيعي سيستجيب طفلك لإجراءات الراحة وسيتوقف عن البكاء في النهاية. مع المغص يبكي طفلك باستمرار.

2.ما هو تعريف المغص؟

المغص

المغص هي الكلمة المستخدمة لوصف حالة يبكي فيها الطفل السليم لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم، وأكثر من ثلاثة أيام في الأسبوع، لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر، ويصعب التحكم فيه أو الراحة.

مع الطفل المصاب بالمغص، عادة ما تتكثف نوبات البكاء وتستمر مع مرور اليوم، ويمكن أن تزداد سوءاً في المساء، عادة بين الساعة 6 مساءً ومنتصف الليل.

3.ما هي علامات وأعراض المغص؟

أعراض مغص الرضع

إذا كنت تشكين في إصابة طفلك بالمغص، فابحثي عن العلامات والأعراض المحتملة التالية:

بكاء لا يطاق.

صراخ.

مد أو شد رجليه إلى بطنه.

خروج الغازات.

تضخم أو انتفاخ المعدة.

تقوس الظهر.

قبضته محكمة.

احمرار الوجه بعد نوبة طويلة من البكاء.

4. كيفية تهدئة الطفل المصاب بالمغص وعلاجه

تهديئة مغص الرضع

يشعر الكثير من الآباء بالعجز والارتباك بشأن ما يجب فعله للمساعدة في تهدئة طفلهم المصاب بالمغص. فيما يلي بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها للمساعدة في الحد من المغص لدى طفلك أو منعه، أحياناً حتى قبل أن تبدأ نوبة البكاء.

لا تفرطي في إطعام طفلك. هذا يمكن أن يجعله غير مرتاح، قد يكون من الأفضل الانتظار نحو ساعتين إلى ساعتين ونصف بين الوجبات، إذا لم تكوني متأكدة مما إذا كنت تطعمين طفلك بشكل كافٍ، فاطلبي من مقدم الرعاية الصحية لطفلك الحصول على مشورة مخصصة.

انتبهي لما يأكله. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فحاولي التخلص من الكافيين والبصل والملفوف والأطعمة الأخرى التي قد تسبب تهيجاً من نظامك الغذائي. اقرئي المزيد عن الكافيين والرضاعة الطبيعية.

بدّلي الصيغ. إذا كنت تطعمين حليباً لطفلك، فاستشيري مقدم الرعاية الصحية الخاص بها حول تجربة تركيبة مُحللة بالماء (هيبوالرجينيك)، في حال كان المغص ناتجاً عن حساسية تجاه شيء في الصيغة.

حاولي تجشؤ طفلك أكثر. لا تنتظري حتى نهاية الرضعة لتجعلي طفلك يتجشأ؛ بدلاً من ذلك، اجعليه يتجشأ طوال الوجبة حتى لو كنتِ تعتقدين أن طفلك قد لا يحتاج إلى التجشؤ. على سبيل المثال، إذا كنت ترضعين طفلك بالزجاجة، فقد ترغبين أن يتجشأ كل 2 إلى 3 ملي من الحليب، وإذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد ترغبين في التجشؤ عندما تنتقلين من ثدي إلى آخر.

قدمي لطفلك اللهاية. قد يساعد مص اللهاية على تهدئته. ضعي في اعتبارك أنه لا يجب أبداً إعطاء طفلك مصاصة مملوءة أو مغموسة في العسل. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن السكر الموجود في العسل ليس هو الأفضل لصحة طفلك، ولكن أيضاً لأنه ليس من الصحي للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً تناول العسل. اقرئي المزيد عن موعد تناول العسل للأطفال.

قومي بتدليكه برفق. ضعي طفلك على حجرك، وبطنه لأسفل، وافركي ظهره. اقرئي المزيد عن تدليك طفلك.

قومي بتشغيل بعض الضوضاء البيضاء. قومي بتشغيل مروحة أو مجفف أو مكنسة كهربائية أو آلة ضوضاء؛ لأنها قد تجد هذه الأنواع من الضوضاء مريحة.

امنحيه حماماً دافئاً. إذا وجد طفلك أن الوجود في الماء مهدئ، فيمكنك أن تدلليه في حمام دافئ جميل عندما يشعر بالضيق. فقط تأكدي من عدم ترك طفلك الصغير دون مراقبة بالقرب من الماء.

قومي بتشغيل الموسيقى الهادئة أو الغناء أو التحدث معها. قد يساعد تهدئة طفلك بهذه الطريقة على تهدئة طفلك.

لفيه بإحكام في بطانية رفيعة وكبيرة. قد ترغبين أيضاً في لف طفلك، والذي يتضمن لفه بشكل مريح في بطانية قماط.

لسوء الحظ، لا يوجد علاج للمغص. تذكري أنه في بعض الأحيان، بغض النظر عما تفعلينه، سيبكي طفلك. لذلك لا تضغطي على نفسك بشأن ذلك. جربي أي عدد من هذه الأساليب المختلفة. إذا لم تنجح إحدى الطرق في غضون أسبوع، فانتقلي إلى شيء آخر في القائمة.

قد تجدين أنه بحلول الوقت الذي جربت فيه معظم هذه الخطوات، سيكون طفلك قد تجاوز مرحلة المغص هذه.

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5. ما الذي يسبب المغص؟

كيفية تهدئة مغص الرضع

الخبراء الطبيون ليسوا متأكدين تماماً من سبب بكاء الطفل السليم كثيراً. يمكن أن تنتج الحالة من عدة عوامل مساهمة، وفي بعض الأحيان قد تكون هناك عدة محفزات.

تشمل النظريات حول الأسباب المحتملة للمغص ما يلي:

غازات يعاني العديد من الأطفال المصابين بالمغص من الغازات، ولكن الغازات يمكن أن تكون نتيجة البكاء، يبتلع الهواء عندما يبكي الطفل أو يرضع، وكل الهواء المحبوس قد يجعل طفلك يشعر بعدم الارتياح.

مشاكل في الجهاز الهضمي. يمكن أن يشمل ذلك ما إذا كان الجهاز الهضمي لطفلك لا يزال متخلفاً أو هناك خلل في البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي.

طبع. يولد الأطفال بسمات شخصية معينة، وقد يكون بعض الأطفال أكثر حساسية أو من السهل انزعاجهم من غيرهم.

الحساسية للمنبهات. إذا كان الجهاز العصبي لطفلك غير ناضج، فقد يكون طفلك أكثر حساسية تجاه التحفيز. على سبيل المثال، قد تكون جميع الإشارات والأصوات الجديدة التي يتعرض لها طفلك مربكة، ولأن طفلك لا يستطيع حتى الآن تهدئة نفسه بشكل فعال، فقد يبدأ في البكاء. قد يبدو أن الأطفال الخدج الذين يشعرون بالإرهاق من كل المحفزات الخارجية الجديدة يكونون صعاب المراس بدلاً من البكاء.

الارتجاع الحمضي أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD). نظراً لأن العضلة العاصرة لطفلك (العضلة التي تغلق المعدة من المريء) لا تزال في مرحلة النضج، فقد ينتقل السائل الموجود في بطن طفلك إلى أعلى باتجاه الحلق. قد يسبب عدم الراحة من هذا البكاء. رغم أن جميع الأطفال تقريباً يصابون بالارتجاع من وقت لآخر، إلا أنه إذا أصبحت الحالة مزمنة (وهذا يحدث كثيراً)، يطلق عليها اسم GERD. يمكن أن تشمل أعراض ارتجاع الحمض أو ارتجاع المريء تقوس الظهر والتجشؤ الرطب والتهيج ورفض الأكل أو تناول القليل من الطعام.

الإفراط في التغذية أو نقص التغذية. قد يتسبب الشعور بالجوع والشعور بالامتلاء في شعور طفلك بعدم الارتياح، وقد يعبر طفلك الصغير عن هذا الانزعاج بالبكاء.

لا يكفي التجشؤ. يساعد تجشؤ طفلك على إزالة بعض الهواء المحبوس الذي يبتلعه أثناء الرضاعة أو أثناء البكاء. إذا كنتِ لا تجشئين طفلك كثيراً أثناء الرضاعة، فقد يؤدي ذلك الهواء المحبوس إلى شعور طفلك بالغازات وقد يؤدي الانزعاج إلى البكاء.

الحساسية الغذائية أو عدم تحمل الحليب. إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فقد يكون طفلك حساساً لشيء ما في نظامك الغذائي. إذا كان طفلك يستخدم حليباً صناعياً، فقد يكون حساساً لأحد المكونات الموجودة في التركيبة.

التعرض لدخان التبغ. قد يكون للتدخين أثناء الحمل أو تعريض طفلك للتدخين في منزلك تأثير على مدى نشاط الجهاز الهضمي لطفلك وعمله على النحو الأمثل، وهذا بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بالمغص. يعد الحفاظ على منزلك وبيئة طفلك خالية من الدخان أمراً ضرورياً أيضاً لحماية طفلك من SIDS ومن أمراض الجهاز التنفسي.

ضغوط الأسرة أو التوترالقضايا الصحية الأساسية. في بعض الحالات النادرة، قد يكون طفلك يعاني من بكاء مغص بسبب مشكلة طبية مثل الفتق أو العدوى.متى يبدأ المغص عادة؟ يبدأ البكاء الطبيعي عادة عندما يبلغ طفلك نحو أسبوعين. عندما يصاب الأطفال بالمغص، يكون عادة بين أسبوعين وأربعة أسابيع من العمر. نحو 1 من كل 5 أطفال ينتهي بهم الأمر بالمغص.

6.ما هي مدة المغص عادة؟

مغص

يمكن أن تستمر نوبات المغص نحو 3 ساعات في اليوم حتى يبلغ طفلك نحو 6 أسابيع من العمر؛ بعد ذلك، قد تصبح هذه النوبات أقصر وتستمر نحو ساعة أو ساعتين في اليوم حتى يبلغ عمر طفلك نحو 3 أو 4 أشهر.

بشكل عام، يميل البكاء المغص إلى التوقف عندما يبلغ طفلك نحو 4 أشهر من العمر، ولكنه قد يستمر في بعض الأحيان حتى نحو 6 أشهر من العمر.

متى ترين مقدم الرعاية الصحية الخاص بك؟

إذا استمر بكاء طفلك ولا يبدو أن هناك شيئاً يساعده، فقد حان الوقت لزيارة مقدم الرعاية الصحية لطفلك. سيكون قادراً على تحديد ما إذا كان طفلك يعاني من المغص أو تحديد حالة طبية أخرى.

أيضاً، إذا استمر ظهور علامات المغص على طفلك بمجرد بلوغه أكثر من نصف عام، فتحدثي إلى مقدم الرعاية الصحية لطفلك لمعرفة ما إذا كان هناك سبب أساسي.

اطلبي عناية طبية فورية إذا كان طفلك:

يعاني من حمى بدرجة حرارة 100.4.