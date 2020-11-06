20 طريقة للتعامل مع المولود الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:39 مساءً - "طفلي مصاب بالمغص"، "طفلي يعاني من ارتجاع المريء"، "طفلي لم ينم طوال الليل لمدة عام كامل".

شكاوى وشكاوى ترفعها الأمهات الحديثات الولادة، وللأسف لا يوجد حلول مباشرة لكل مشاكلك، يبدو أن عليك أن تبذلي جهداً مضاعفاً، فهذا المخلوق الصغير يجعل إيجاد الوقت لنفسك أمرًا صعبًا للغاية، لكن غريزة الأمومة يمكن أن تساعدك في إيجاد حلول لترويض ابنك العصبي، بعد أن تعرفك على الأسباب.

1. التخطيط لإنجاب الطفل

خططي للحمل

قبل أن يولد الطفل، ضعي جدولًا زمنيًا لمهمات الرعاية النهارية، وأوقات الراحة، حتى لو وضعت مخططاً للعناية بالطفل حتى بلوغه 18 شهراً، جربي الفكرة؛ ستريحك جداً.

2 – اتفقي مع زوجك

اتفقي مع زوجك

ناقشي مع الزوج أموراً تتعلق بكيفية إغاثة المولود قبل أن يدخل في نوبة البكاء، مثل تحديد مواعيد دخول الغرباء إلى بيتك، من الذي سيستيقظ في منتصف الليل ليلبي مطالبه قبل أن يبكي؟

3. لا تستنزفي طاقتك في المخطط الذي أعددته

كوني مرنة

لا تستنفدي طاقتك في السنة الأولى بعد ولادة الطفل، بحيث تركضين لتلبية طلباته كأنكِ مشتركة في ماراثون.

4. كوني مرنة

لا تستنذفي طاقتك

إن السنة الأولى من حياة المولود تتطلب الصبر للتكيف مع الوضع الجديد، فتعلمي الاستجابة والتكيف مع القضايا التي يغيرها المولود لكن دون أن تتعبي نفسك، ويكون كل شيء على حساب راحتك.

5. احتفظي بسجل يتضمن معلومات غذائه ونومه

سجلي معلومات عنه

دوني عاداته الغذائية ومواعيد نومه، وطريقة بكائه. سيساعدك على تحديد الطريقة التي ستتعاملين بها معه، ويمنحك سجلاً يمكنك استخدامه عندما تأخذينه لزيارة الطبيب دورياً.

6. أعيدي التفكير في الأولويات

استعيني بخدمات عاملة

أي ضعي قائمة بالمهام (العادية) التي يجب عليك القيام بها. واسألي نفسك هل إذا لم يتم إنجازها ستكون صحة طفلي الصغير في خطر. واستعيني بخدمات عاملة تزورك في البيت للغسيل والتنظيف على الأقل، ودعي مهام التسوق في البقالة لزوجك. هنا يمكنك أخذ قسط من الراحة.

7. اشتركي في خدمة توصيل الوجبات

اشتركي في خدمة التوصيل

اشتركي في خدمة توصيل الوجبات الصحية لنفسك، في السنة الأولى من الولادة، أو حتى في الشهرين الأولين، إذا كان ذلك ممكنًا من الناحية المالية. فالوجبات الجاهزة متوازنة من الناحية الغذائية، والصحية، وهي لذيذة، توفر التنوع في الفيتامينات التي تساعدك على إدرار الحليب. كما أنها تلغي الحاجة إلى شراء البقالة وتخطيط القائمة والطهي.

8. جربي العناق مع من تحبينهم

عانقي من تحبينهم

احصلي على عناق من شريكك متى أمكنك ذلك، أو حتى من والدتك أو أختك. فالراحة في معانقة الآخرين تمنحك الدفء والطمأنينة وأنت في قمة الإرهاق، فأنت بحاجة لأن تعيدي التوازن لجسمك بعد هذا الحدث المهم في حياتك.

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9. الاستفادة من مواضيع الإنترنت

استفيدي من المعلومات

توفر المنتديات عبر الإنترنت معلومات ونصائح كثيرة للآباء الجدد، ولكن احذري من المعلومات الخاطئة، خصوصاً الصحية منها، وضعي في اعتبارك أنه ليس كل ما تقرئينه موثوقًا أو مناسبًا لمولودك.

10. احذري من اليأس

احذري اليأس

لا تقارني بين حالتك النفسية السيئة وطفلك، فطفلك هو الأهم وإذا كنت تشعرين باكتئاب الولادة فاتصلي بأمك أو أخبري شريكك في البيت؛ فهو الشخص الأجدر الذي عليه دعمك.

11. كوني مرحة

كوني مرحة

دعي الضحك استراتيجيتك، تخيلي دائماً أنك في مسلسل كوميدي، ودعي الآخرين يشاركونك المرح.

12. نامي عندما ينام طفلك

نامي عندما ينام

النوم عندما ينام الطفل هي نصيحة مجربة على مر الزمن، فالنوم يحميك من اكتئاب ما بعد الولادة، وعندما تنامين، تأكدي أن زوجك نهض في الليل ليتابع حاجيات المولود. ولا تخجلي من أن تضعي سدادة أذن عندما يقوم بمهامك؛ كي تنامي ولا تغلبك العاطفة، والإحساس بالذنب.

وإذا كانت حالتك المادية تسمح لك، فاستعيني بـ"ممرضة ليلية" عدة مرات في الأسبوع. فهذا يسمح لك بأن تستيقظي باكراً وأنت بكامل نشاطك.

17. عالجي مشاكل نوم الطفل عاجلاً

عالجي مشاكل نومه

يمكنك أن تحصلي على كتاب جيد عن تقنيات النوم تعلمي منه وأريحي نفسك، فالكتاب سيعرفك على أفضل الطرق التي عليك اتباعها لينام مولودك؛ حيث يعالج مشاكل عدم نومه.

18 – مارسي التمارين الرياضية

مارسي الرياضة

التمارين مفيدة للتغلب على التوتر. وهذا يمكنك أكثر لامتلاك القدرة على رعاية المولود، يمكنك القيام بتمارين الحوض أثناء الطهي أو تقلصات البطن أثناء الرضاعة.

أو اجلسي القرفصاء عندما تقومين بتغيير حفاضات طفلك - حتى 10 مرات يوميًا.

19. دعي طفلك يشاركك نشاطاتك

اصطحبيه في نزهة

جربي معه دروس السباحة واخرجي في ضوء الشمس، فهي تحسّن مزاجك، اصطحبي طفلك في نزهة وأنت تجرين عربة الأطفال أو ضعيه مع حقيبة أمامية. لكن احمي طفلك دائمًا من أشعة الشمس الضارة.

20. وزعي أوقات رياضتك طوال اليوم

وزعي أوقات رياضتك

أي خصصي 10 دقائق في الصباح، و10 دقائق في فترة ما بعد الظهر، و 10 دقائق في الليل فهي تعزز عملية الأيض، أو ضعي طفلك في حقيبة الصدر، وسيري به على جهاز المشي. وذلك مساء، فغالبًا ما تجعل الحركة الطفل ينام