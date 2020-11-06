الكشف عن مدى خطورة الأقنعة والمطهرات على الجلد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

اكدت أخصائية الأمراض الجلدية داريا باسكاكوفا قناة “زفيزدا” الروسية، أن الاستخدام المتكرر للمطهرات وارتداء الأقنعة يمكن أن يكون خطيرًا شارحة كيف يمكن تقليل تأثيره السلبي على الجلد.

وأشارت الطبيبة إلى أن الاستخدام المتكرر للمطهرات، الناجم عن الحاجة إلى الامتثال لإجراءات السلامة لمكافحة كوفيد -19، له تأثير ضار على جلد اليدين.

وقالت: “اتضح أننا نختار أهون الشرين. من الواضح أنه من الضروري استخدام المطهرات لقمع فيروس واحد محدد، إذا جاز التعبير، لمنع تغلغله في الغشاء المخاطي والجهاز التنفسي. لكن في نفس الوقت نؤثر على جلدنا”.

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وأضافت المختصة: “نقوم بغسل طبقة دهون الماء الواقية، وبالتالي تزداد مخاطر تغلغل بعض الكائنات الدقيقة المسببة للأمراض، مما قد يتسبب في ظهور تشققات، ثم تضاف العدوى إليها”.

أصبحت مشكلة الطفح الجلدي أكثر أهمية بسبب ارتداء الأقنعة لفترات طويلة. توصي باسكوفا بتغيير الأقنعة في الوقت المناسب. تزداد المخاطر بشكل خاص إذا تم ارتداء القناع طوال اليوم أو حتى إعادة استخدامه في اليوم التالي. يجب غسل الأقنعة القابلة لإعادة الاستخدام كل يوم.

وأكدت الخبيرة أن ارتداء قناع واحد لمدة يومين متتاليين أمر غير مقبول. عند ارتداء قناع قابل لإعادة الاستخدام، من الأفضل الاحتفاظ بثلاثة إلى أربعة أقنعة ووضع قناع جديد كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، بحسب “سبوتنيك”.