في مطار هلسنكي… الكلاب تكشف وجود كورونا أسرع من الاختبار التقليدي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 6 نوفمبر 2020 01:13 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكر موقع Express، ان الكلاب العاملة في مطار هلسنكي، تضمن اكتشاف وتحديد المصابين بفيروس كورونا المستجد “بنسبة 100٪ تقريبا”، وبشكل أسرع من الاختبارات التقليدية.

وذكر الموقع، أنه تم خلال التجربة اختبار حوالي 100 راكب يوميا باستخدام الكلاب. طلب من الركاب القادمين أن يصطفوا ويقوم كل منهم بمسح جسمه بمنديل. ثم تم وضع المناديل في عبوات وأعطيت للكلاب لتشمها. هذه الكلاب تم تدريبها لكي تعطي إشارة معنية إذا التقطت رائحة وجود العدوى. وإذا حذر الكلب، موظفي المطار من أن الاختبار إيجابي، فسيخضع الراكب لاختبار تفاعل البلمرة المتسلسل.

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حتى الآن، شارك في التجربة حوالي 2200 راكب و 16 كلبا يعملون في نوبات. والمشاركة في التجربة من جانب الركاب، طوعية. ومن المتوقع أن تستمر الدراسة خلال شهر كانون الاول.

وقالت أني هيلم بيركمان، من جامعة هلسنكي، إن استخدام الكلاب البوليسية يمكن أن يوفر بديلا رخيصا وسريعا لاختبار PCR في المطارات. حاليا، تبلغ تكلفة هذه الاختبارات بواسطة الكلاب بالنسبة للمطار، حوالي 300 ألف يورو، لكنها، وفقا للخبراء، أرخص من الاختبارت التقليدية.

من جانبه، قال البروفيسور جيمس لوجان رئيس قسم السيطرة على الأمراض في كلية لندن للصحة وطب المناطق الحارة: “نحن نعلم أن أمراض الجهاز التنفسي ومن بينها كوفيد-19، تغيّر رائحة أجسامنا، لذلك هناك فرصة كبيرة جدا لأن تتمكن الكلاب من اكتشافها”.