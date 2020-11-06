أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج الاكتئاب والقلق

الاكتئاب هو مرض عقلي خطير وشعور غير منطقي ان كل شبئ غير صحيح في العالم بالنسبة للشخص الذي يعاني منه، فيما يعتقد البعض أن "المكتئب" شخص مرفه تملك منه "الدلع"، فيتأثر بأقل الأشياء ويصبح حساسًا باختياره، وهنا سوف نتعرف على افضل الزيوت الطبيعية لعلاج الاكتئاب.

زيت اللأفندر

يعد زيت اللافندر من افضل الزيوت والعلاجات الطبيعية التي تعمل على محاربة الاكتئاب، كما أنه أمن ولا يوجد أي آثار جانبية ضارة لاستخدامه في علاج الاكتئاب

ويساعد زيت اللافندر في انخفاض معدل اضطرابات النوم، إضافة الى تحسين الصحة النفسية

طريقة استخدام زيت اللافندر لمعالجة الاكتئاب

قومي بوضع بعضا من الزيت على السرير وفي المكان الذي تنام به كما يمكنك أن تقوم بفرك الزيت حول الأذن والأنف لتخفيف القلق والتوتر والاكتئاب والنوم بشكل صحى.

زيت الليمون العطري

زيت الليمون العطري يساعد في علاج الأرق الاكتئاب و الحث على الاسترخاء وتقليل الانفعال.

طريقة استخدام زيت الليمون لمعالجة الاكتئاب

قومي بإستنشاق القليل من زيت الليمون كما يمكنك أن تقومي بفرك الزيت حول الأذن والأنف

زيت السمك

يعمل زيت السمك على النواقل العصبية في الدماغ وتحسين صحة الدماغ ويساعد بشكل كبير على مكافحة الاكتئاب.

طريقة استخدام زيت السمك لمعالجة الاكتئاب

يمكنك أن تقومي بفرك الزيت حول الأذن والأنف لتخفيف القلق والتوتر والاكتئاب والنوم بشكل صحى.

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زيت البابونج

يعتبر البابونج من أفضل الأعشاب الطبية لمكافحة الإجهاد وتعزيز الاسترخاء والمزاج عن طريق زيادة مستويات الطاقة في الجسم من خلال الدورة الدموية المرتفعة.

طريقة استخدام زيت البابونج لمعالجة الاكتئاب

قومي بإستنشاق القليل من الزيت او استخدامه على السرير في المكان الذي تنام به

زيت البرجموت

نجح زيت البرجموت في تقليل نسبة القلق عن الأشخاص اللذين يعانون من الاكتئاب

طريقة استخدام زيت البرجموت لعلاج الاكتئاب

قومي بفرك قطرتين إلى ثلاثة قطرات من الزيت في يديك

ضعي يديك على الفم والأنف وقومي باستنشاق الزيت بعمق

زيت الورد

زيت الورد يعتبر الأكثر شعبية بعد اللافندر ، لتخفيف القلق والاكتئاب

طريقة استخدام زيت الورد لمعالجة الاكتئاب

يمكنك أن تقومي بفرك الزيت حول الأذن والأنف لتخفيف القلق والتوتر والاكتئاب والنوم بشكل صحى.

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