رجيم نخالة القمح الاسرع في حرق الدهون وانقاص الوزن 

ينصح خبراء التغذية احياناً باتباع رجيم نخالة القمح. وهو يعتبر من اسرع الطرق التي تساعد على خسارة الوزن في مدة قصيرة. فمكوناته تحتوي على نسبة مرتفعة من الا عملية حرق الدهون علماً ان النخالة تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. وهذه ابرز اسرار رجيم نخالة القمح الفعال لإنقاص الوزن.

برنامج الرجيم



يمكن اتباع رجيم نخالة القمح لمدة 4 اسابيع فقط. وبعد هذا يجب الحرص على اتباع نظام حياتي وغذائي صحي.

الاسبوع الاول

اقرئي أيضاً: رجيم اليوم الواحد لنسف دهون البطن بطريقة مذهلة

Advertisements

يمكن خسارة كيلوغرام ونصف.

عند الاستيقاظ في الصباح. كوب من الماء مع نخالة القمح، قبضة من المكسرات النيئة، كوب من الزبادي غير المحلى.

الساعة 10. قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر مع قطعة جبنة خفيفة الدسم.

الساعة 12:30. يمكن تناول وجبة خفيفة تحتوي على قطع فاكهة موسمية.

الساعة 1:30. طبقة من السلطة، قطعة من الخبز المصنوع من نخالة القمح، قطعة من السمك المشوي.

الساعة 4: كوب من الزبادي غير المحلى او كوب من الشاي او القهوة، قطعتا بسكويت مخبوزتان من نخالة القمح مخصصتان للرجيم.

الساعة 6:30. طبق من السلطة مع رشة من نخالة القمح.

الساعة 7:30 مساء. حبة فاكهة موسمية.

الاسبوع الثاني



يمكن خسارة كيلوغرامين اضافيين.

في الصبح بعد الاستيقاظ من النوم. كوبان من الماء مع نخالة القمح، كوب من الشاي من دون سكر، كوب من الزبادي غير المحلى.

الساعة 10 مساء. قطعة متوسطة الحجم من التوست الاسمر، قطعة جبنة قليلة الدسم، ملعقة من زبدة الفستق.

الساعة 12:30. حبة فاكهة موسمية او قبضة من المكسرات.

الساعة 1:30 طبق سلطة يحتوي على رشة من نخالة القمح، قطعة من الخبز الاسمر، 3 ملاعق طعام من الارز الاسمر المطهو على البخار.

الساعة 4. كوب من الزبادي غير المحلى مع قطع فواكه.

الساعة 6:30. طبق سلطة خضار مع صلصة خفيفة تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون.

الساعة 7:30. حبة فاكهة موسمية مع كوب من الزبادي غير المحلى.

اقرئي أيضا:

رجيم التمر واللبن وطرق تطبيقه وفوائده ومضاره

الاسبوع الثالث

يمكن خسارة 3 كيلوغرامات.

بعد الاستيقاظ من النوم. كوب من الماء مع نخالة القمح، قبضة مكسرات نيئة مع كوب من الزبادي غير المحلى.

الساعة 10 صباحاً. قطعة من التوست او الخبز المصنوع من القمح الكامل، قطعة جبنة قليلة الدسم، ملعقة متوسطة من مربى الفاكهة الطبيعي.

الساعة 12:30. سلطة فاكهة مع رشة من نخال القمح.

الساعة 1:30. طبق من السلطة مع رشة من نخال القمح، قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج المشوي.

الساعة 4. كوب من الزبادي غير المحلى مع كوب من الشاي من دون سكر.

الساعة 6:30 مساء. طبق من الخضار المطهوة على البخار، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

الساعة 7:30. حبة فاكهة موسمية.



الاسبوع الرابع



في هذا الاسبوع الاخير من الرجيم يمكن خسارة كيلوغرام ونصف الى كيلوغرامين.

بعد الاستيقاظ من النوم. كوب من الماء مع نخالة القمح، كوب من الحليب قليل الدسم.

الساعة 10. كوب قهوة من دون سكر، قطعة توست اسمر، قطعة جبنة صغيرة قليلة الدسم.

الساعة 12:30. حبة فاكهة موسمية.

الساعة 1:30. طبق سلطة متوسط الحجم، قطعة متوسطة الحجم من لحم الحبش من دون دهون.

الساعة 4: كوب من الزبادي غير المحلى مع الفواكه.

الساعة 6:30. طبق سلطة مع رشة من نخالة القمح، قطعة متوسطة الحجم من السمك او الدجاج او اللحم المشوي.

الساعة 7:30. حبة فاكهة موسمية. ومن اجل تطبيق رجيم نخالة القمح بنجاح يجب الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء في الفترات الفاصلة بين الوجبات.



