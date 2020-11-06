شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" تحذر من استخدام أجهزة مكثفات الأكسجين لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" من علاج فيروس كورونا في المنزل باستخدام أجهزة "مُكثّف أوكسجين" الذى يرشح النيتروجين من الهواء، أو مقاييس التأكسج النبضي لعلاج فيروس كورونا في المنزل، موضحة أنه يمكن أن تسبب "سمية" وتلفًا للرئة، وفقا للديلى ميل البريطانية، وقالت الهيئة الامريكية إن الجهاز الذى لا يمكن شراؤه بدون وصفة طبية، يعتمد على استخدام الأكسجين الإضافي عن طريق تصفية النيتروجين في الهواء.

ويمكن أن يؤدي استنشاق الكثير من الأكسجين إلى إتلاف الأنسجة والأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين، والتي قد تمتلئ بالسوائل مما يؤدى الى عدم انتفاخها.

وأكد مسئولو الصحة، إن مقياس التأكسج النبضي، الذي يقيس مستويات الأكسجين، يمكن أن يعطي قراءات غير دقيقة وليست بدائل لفحوصات مسحة الأنف COVID-19، وقالت الصحيفة، إن أجهزة مكثفات الأكسجين أجهزة إما أن يتم توصيلها بالحائط أو تستخدم البطاريات لتنقية الهواء، ويتم توزيعه للمرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

وقالت الصحيفة: يقوم مُكثّف الأكسجين بأخذ هذا الهواء وتنقيته إلى ما بين 90 و 95 %من الأكسجين، والذي يتم ترشيحه في الأنف، ويتم إطلاق النيتروجين مرة أخرى في الهواء، مؤكدة إنه لشراء هذا الجهاز، يحتاج المرضى إلى وصفة طبية من الطبيب توضح مستويات الأكسجين لديهم لتحديد الجرعة المطلوبة وعدد ساعات اليوم.

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وأوضحت الصحيفة: يعاني العديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا COVID-19 من انخفاض مستويات الأكسجين، وقد يشترون مُكثّف أوكسجين في محاولة لزيادة مستوياتهم.

لكن هيئة الأغذية والأدوية الامريكية تحذر من أن هذا يمكن أن يؤدي إلى تسمم الأكسجين، والذي يحدث عندما يحدث تلف في الرئة من استنشاق الكثير من الأكسجين الإضافي، حيث يمكن أن تؤدي مستويات الأكسجين المرتفعة جدًا إلى إتلاف أنسجة الرئة، والحويصلات الهوائية، وهي الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئتين، والتي قد تمتلئ بالسوائل أو لا تنتفخ.

كتبت الهيئة الأمريكية: لا يجب عليك استخدام مكثف الأكسجين في المنزل ما لم يتم وصفه من قبل مقدم الرعاية الصحية، مضيفة، إن إعطاء نفسك الأكسجين دون التحدث إلى الطبيب أولاً قد يضر أكثر مما ينفع، قد ينتهي بك الأمر بأخذ كمية كبيرة جدًا أو قليلة جدًا من الأكسجين.