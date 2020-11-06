- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليون طالب علي قائمة الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس ونستعرض أبرز 15 معلومة عن التطعيم
الانفوجراف
1- الحملة تشمل طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر بالمجان.
2- ستكون على مستوى المدارس بجميع محافظات الجمهورية.
3- تبدأ في الفترة من 8 حتى 19 نوفمبر نوفمبر الحالى
4- الحملة تستهدف إعطاء الجرعات بعقار المبندازول
5 –تستهدف 15 مليون تلميذ بالمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال بجميع المدراس (حكومي – خـاص - أزهري).
6- العقار عبارة عن قرص واحد سهل المضغ والبلع وآمن وفعال وليس له أي أثار جانبية
7- الإصابة بالطفيليات المعوية تكون أكثر انتشارًا بين الأطفال من عمر 4 وحتى 12 سنة
8- الأطفال فى السن المدرسى هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الديدان
9- الإصابة بديدان الإكسيورس (الدودة الدبوسية) تأتي نتيجة عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية
10- تنتقل بشكل سهل عن طريق الأيدى الملوثة وغالبًا ما تحدث منها عدوى ذاتية مما يؤدى إلى سرعة انتشارها بين تلاميذ المدارس
11- تنتقل "الإسكارس" عن طريق أكل الخضروات والفاكهة الملوثة بالبويضات
12- الإصابة بهذه الديدان تؤدي إلى حدوث آلام بالبطن مع قىء وإسهال
13- بالإضافة إلى فقدان الشهية مع فقدان للوزن ومن ثم الأنيميا والضعف العام مع قلة التركيز
14- الوقاية تكون بالنظافة الشخصية مع تقليم الأظافر باستمرار وغسل الأيدى قبل الأكل وبعده
15-وكذلك غسل الخضروات جيدًا قبل تناولها والحفاظ على الأطعمة بعيدًا عن التعرض للتلوث
كانت هذه تفاصيل خبر 15 مليون طالب علي قائمة الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية.. انفوجراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.