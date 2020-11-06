كيف تساعد مضادات الفيروسات في تخفيف أعراض الأنفلونزا؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر العلماء والخبراء بالقلق من حدوث خطر مزدوج بانتشار فيروس كورونا مع الأنفلونزا، هذا الشتاء، لكن أحد الاختلافات الرئيسية بين الأنفلونزا وكوفيد 19 هو أن هناك لقاحات للوقاية من الأنفلونزا، وبالطبع لن يكون هناك بديل مطلقًا للحصول على لقاح الأنفلونزا السنوي، ولكن هناك مجموعة متنوعة من الأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن أن يستخدمها الخبراء الطبيون عندما يكون شخص ما مصابًا بالأنفلونزا أو يشتبه في إصابته بالأنفلونزا، فكيف تساعد هذه الأدوية في تخفيف أعراض الأنفلونزا.. اقرأ السطور التالية لتعرف الإجابة.

بحسب موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي تستخدم مضادات فيروسات الإنفلونزا لتقليل أعراض الأنفلونزا ويمكن أن تقصر من الوقت الذي يمرض فيه الشخص.

قالت أخصائية الأمراض المعدية بكلايفند كلينيك، سوزان ريهم،: "تعمل جميع مضادات فيروسات الإنفلونزا عن طريق تقليل مدى تكاثر فيروس الإنفلونزا في جسمك".

لكنها تحذر من توفر الأدوية المضادة للفيروسات للإنفلونزا لا يعني أنه يجب عليك الاعتماد على الأدوية لإخراج الأنفلونزا من نظامك. لا يزال لقاح الإنفلونزا السنوي هو أفضل دفاع لك ضد الأنفلونزا.

لماذا تعتبر الانفلونزا مشكلة كبيرة؟

يمكن أن تكون الإنفلونزا مرضًا مميتًا لأي شخص.

قالت الدكتور ريهم: "الأشخاص كبار السن والذين يعانون من حالات كامنة هم أكثر عرضة لخطر المضاعفات والموت .. فقد 62 ألف أمريكي حياتهم خلال موسم الإنفلونزا 2019-2020 ، وتم نقل أكثر من نصف مليون شخص إلى المستشفى.

وشملت غالبية وفيات الإنفلونزا أشخاصًا تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر أو كانوا معرضين لخطر كبير.

والأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا هم:

- كبار السن فوق 65 عامًا.

-لديك حالة مزمنة ، مثل أمراض القلب أو الرئة أو الكلى أو الأمراض العصبية أو مرض السكري.

- قلة المناعة.

-المرأة الحامل.

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- تعاني من السمنة.

-العيش في مرفق رعاية الأمراض المزمنة ، مثل دار رعاية المسنين.

إذا كنت معرضًا لخطر كبير للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا ، فمن المهم أن تتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك عند ظهور أولى علامات المرض.

كيف تعرف أنك مصاب بالأنفلونزا وليس الزكام؟

من الصعب معرفة الفرق بين أعراض البرد وأعراض الأنفلونزا. كلمة F.A.C.T.S. - الحمى ، والأوجاع ، والقشعريرة ، والتعب ، والظهور المفاجئ - يمكن أن تساعدك على تذكر الأعراض الأكثر شيوعًا مع الأنفلونزا.

"الإنفلونزا يمكن أن تجعلك تشعر وكأن شاحنة صدمتك، مع آلام في العضلات و صداع نزلات البرد تأتي بشكل تدريجي ، ومن المرجح أن تسبب انسداد وسيلان الأنف."

كيف يمكنك التمييز بين الأنفلونزا وكورونا؟

يمكن أن تكون أعراض الإنفلونزا و COVID-19 متشابهة جدًا قد يوصي طبيبك بإجراء اختبار لكلا الفيروسين ، خاصة إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمضاعفات الأدوية المضادة للفيروسات للإنفلونزا غير فعالة ضد كورونا.

تم استخدام العديد من الأدوية المضادة للفيروسات لعلاج الإنفلونزا على مر السنين، لكن الأطباء يعتمدون حاليًا على أربعة أدوية رئيسية وتعمل هذه الأدوية المضادة للفيروسات بشكل أفضل عند إعطائها بعد وقت قصير من بدء الأعراض.

كيف تساعد مضادات فيروسات الإنفلونزا في علاج الأنفلونزا؟

تعمل بشكل أفضل عند تناولها خلال 48 ساعة من ظهور أعراض الأنفلونزا.

قد تقلل الأدوية المضادة للفيروسات من مدة الأعراض بحوالي يوم واحد وتقلل من كمية الفيروس في نظامك.

إذا تمت السيطرة على العدوى بشكل أسرع ، فقد تكون أقل عرضة للإصابة بمضاعفات ويقل احتمال انتشارها إلى أشخاص آخرين.

مضادات الفيروسات هي احتياطات جيدة ، ولكنها ليست بديلاً عن لقاح الأنفلونزا.