شكرا لقرائتكم خبر عن الهذيان المصحوب بالحمى يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل بحث جديد أجراه باحثون من جامعة أوبيرتا دي كاتالونيا (UOC) في برشلونة بإسبانيا، ونشر فى مجلةOpen Access Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy أنه يمكن أن يكون الهذيان المصحوب بالحمى من الأعراض المبكرة لـ COVID-19.

سلطت الدراسة الضوء على حقيقة أنه إلى جانب فقدان حاسة التذوق والشم والصداع الذي يحدث في الأيام السابقة لظهور السعال وصعوبات التنفس، يصاب المرضى أيضًا بالهذيان.على هذا النحو ، فإن مظهر هذه الحالة من الارتباك ، عندما يكون مصحوبًا بارتفاع في درجة الحرارة ، ينبغي اعتباره علامة مبكرة للمرض ، خاصة في حالة المرضى المسنين.

هذيان مع الحمى أعراض كورونا الأولى

وأوضح الباحث في الدراسة، أن "الهذيان هو حالة من الارتباك يشعر فيها الشخص بأنه بعيد عن الواقع ، كما لو كان يحلم"، مضيفا أنه "يجب أن نكون في حالة تأهب ، خاصة في حالة وبائية مثل هذه، لأن الفرد الذي تظهر عليه بعض علامات الارتباك قد يكون مؤشرا على الإصابة".

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قام الفريق البحثى، بمراجعة مجموعة الأعمال العلمية المنشورة حول تأثيرات COVID-19 فيما يتعلق بالجهاز العصبي المركزي، أي الدماغ، ووجدت المراجعة أنه على الرغم من أن الكثير من أبحاث فيروس كورونا التي أجريت حتى الآن منذ الإبلاغ عن الحالات الأولى للالتهاب الرئوي في الصين (في 31 ديسمبر 2019) قد ركزت على الضرر الذي تسببه للرئتين والأعضاء الأخرى ، مثل الكلى والقلب، هناك مؤشرات متزايدة على أن الفيروس التاجي يؤثر أيضًا على الجهاز العصبي المركزي وينتج عنه تغيرات في الإدراك العصبي ، مثل الصداع والهذيان ، فضلاً عن نوبات الذهان.

وشدد الفريق، على أن أيًا من هذه العوامل الثلاثة لديه القدرة على التسبب في الهذيان، موضحا أنه قد لوحظ وجود دليل على تلف الدماغ المرتبط بنقص الأكسجة في عمليات تشريح الجثث التي أجريت على المرضى الذين ماتوا بسبب العدوى وأنه كان من الممكن عزل فيروس من أنسجة المخ.

ووفقًا للباحثين ، من المرجح أن يكون الهذيان والعجز المعرفي والشذوذ السلوكي ناتجًا عن الالتهاب الجهازي للعضو وحالة نقص الأكسجة ، مما يؤدي أيضًا إلى التهاب الأنسجة العصبية والتسبب في أضرار في مناطق مثل الحُصين ، التي ترتبط بالاختلالات المعرفية والتغيرات السلوكية التي يقدمها المرضى الذين يعانون من الهذيان.