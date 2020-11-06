كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات الهند لـ8.4 مليون ورقم قياسي بأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 1.239.665 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، الجمعة، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 49,035,146 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 34,984,524 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

ارتفاع إصابات الهند لـ8.4 مليون

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، الجمعة، تسجيل 47638 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات إلى 8.41 مليون.

ويوجد في الهند ثاني أعلى عدد من الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة لكنها تشهد انخفاضاً مطرداً في الحالات منذ سبتمبر/أيلول على الرغم من بداية موسم المهرجانات الهندوسية.

وارتفعت الوفيات بواقع 670 في الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 124985.





21506 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 21506 ليصل إلى 619089.

وكشفت البيانات أن الوفيات ارتفعت بواقع 166 إلى 11096 .





أمريكا تسجل 109658 إصابة

أبلغت الولايات المتحدة الخميس عن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، بعد تسجيل ما لا يقل عن 109658 إصابة جديدة بالفيروس، وفقاً لإحصاء "رويترز".

ومن المتوقع أن ترتفع الحصيلة عند إضافة بيانات كل مقاطعات كاليفورنيا.

وزادت عدد حالات الإصابة اليومية بأكثر من مئة ألف لمدة 3 أيام من الأيام السبعة الأخيرة، ليضع الضغط على المستشفيات في عدة ولايات ويدفع الأسر لإعادة التفكير في خططها لقضاء عطلة عيد الشكر يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني





إصابات البرازيل تتجاوز 5.6 مليون

قالت وزارة الصحة البرازيلية الخميس إن البرازيل سجلت 22294 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، بالإضافة إلى 630 وفاة.

وسجلت البرازيل 5 ملايين و612319 حالة في المجمل منذ بدء التفشي، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 161736، وفقاً لبيانات الوزارة، في أسوأ تفش للمرض في العالم خارج الولايات المتحدة.



