شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمرضى «الربو».. نقص الفيتامينات يسبب المضاعفات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
حذرت مؤسسة الرئة الألمانية مرضى الربو من خطورة نقص بعض الفيتامينات حيث تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة في حالة نقص فيتامين C وفيتامين A وحمض الفوليك.
وأوضحت المؤسسة أن المصادر الغذائية لفيتامين C في البرتقال، والفلفل، والبروكلي، وكرنب بروكسيل، بينما تتمثل المصادر الغذائية لفيتامين A في الكبدة، والجزر، والكرنب الأخضر.
بينما تتمثل المصادر الغذائية لحمض الفوليك، في البقوليات، والمكسرات، والخضروات الورقية، مثل السبانخ.
ونصحت مؤسسة الرئة الألمانية مرضى الربو بتجنب الأطعمة المحتوية على نكهة أو ألوان اصطناعية أو مواد حافظة، لأنها تسبب حساسية مفرطة لديهم ولدى المصابين بالحساسية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل انقطاع التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير لمرضى «الربو».. نقص الفيتامينات يسبب المضاعفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.