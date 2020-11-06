شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير لمرضى «الربو».. نقص الفيتامينات يسبب المضاعفات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذرت مؤسسة الرئة الألمانية مرضى الربو من خطورة نقص بعض الفيتامينات حيث تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، خاصة في حالة نقص فيتامين C وفيتامين A وحمض الفوليك.

وأوضحت المؤسسة أن المصادر الغذائية لفيتامين C في البرتقال، والفلفل، والبروكلي، وكرنب بروكسيل، بينما تتمثل المصادر الغذائية لفيتامين A في الكبدة، والجزر، والكرنب الأخضر.

بينما تتمثل المصادر الغذائية لحمض الفوليك، في البقوليات، والمكسرات، والخضروات الورقية، مثل السبانخ.

ونصحت مؤسسة الرئة الألمانية مرضى الربو بتجنب الأطعمة المحتوية على نكهة أو ألوان اصطناعية أو مواد حافظة، لأنها تسبب حساسية مفرطة لديهم ولدى المصابين بالحساسية، ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل انقطاع التنفس.