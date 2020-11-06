شكرا لقرائتكم خبر عن أصابع كوفيد 19.. كل ما تريد معرفته عن أحد الأعراض الغامضة لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يؤثر فيروس كورونا على أصابع القدمين واليدين، وهو أحد الأعراض الغامضة للفيروس التاجي التي قد يستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر وقد تتركك مع عدوى جلدية طويلة الأمد ومزمنة، وقد أطلق عليها العلماء "أصابع كوفيد 19"، التي تسبب تورم وتغير لون الجلد في اليدين والقدمين في هذا التقرير نتعرف على المزيد عن هذه الحالة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اصابع مصابة ما هي أصابع كوفيد 19؟

تغير لون أصابع اليدين والقدمين وتورمها بسبب كورونا من أكثر الأعراض التي نراها غير عادية بسبب العدوى، وعلى الرغم من أنه تم تشبيه كورونا بعدوى الجهاز التنفسي، إلا أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات التهابية وتأخير الاستجابة المناعية ويسبب التورمات والحكة أصابع COVID هي مضاعفات محتملة لنفسها.

ظهرت التقارير لأول مرة في أوائل شهر مايو عندما تم اكتشاف هذا العرض الغامض لأول مرة بين الأطفال وجد العديد من أطباء الأمراض الجلدية ، الذي يظهر مثل تورم الأصابع ، أن الأعراض أدت إلى ما يترتب على ذلك من التهاب في أصابع القدم ، وبعض تغير اللون في الأجزاء المصابة وحولها.

بعد فترة وجيزة، ظهرت الأعراض مرتبطة بالبالغين الذين يعانون من أشكال حادة من العدوى الآن ، أفادت دراسات أحدث أن المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا يمكن أن يستمروا في ظهور أعراض متكررة، مثل حكة الجلد غير المنتظم بعد أشهر من محاربة العدوى.

لاحظ باحثون من الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية أكثر من 1000 حالة من 39 دولة ، حيث لوحظ أنهم يعانون من مضاعفات الالتهابات الجلدية. أفاد ما يقرب من 50٪ من المرضى أنهم يعانون من المضاعفات ويحتاجون إلى العلاج.

بينما تظهر أصابع COVID ، كعرض ، بعد أسبوع إلى أربعة أسابيع من الإصابة بالعدوى ويتم حلها من تلقاء نفسها ، يحتاج 1 من كل 6 مرضى إلى مزيد من العلاج في المستشفى بسبب إصابات COVID أكثر من ذلك ، كان لدى المرضى علامات باقية لنفس العدوى لعدة أشهر بعد استنفاد الحمل الفيروسي.

الاصابات كيف يحدث تغير لون الأصابع بسبب كورونا؟

يمكن أن يؤدي COVID إلى استجابة مناعية في الجسم من المعروف أن الطفح الجلدي من أي نوع، بما في ذلك تشوهات الجلد الأخرى ، يمكن أن يكون نتيجة للالتهاب أو الإجهاد أو الحساسية أو أي اضطراب في الجهاز المناعي كل هذه العوامل مرتبطة بفيروس كورونا منذ أن يهاجم الفيروس الجسم ويؤدي إلى مشاكل ضعف المناعة.

علامات على أصابع القدم المصابة بفيروس كورونا

يمكن أن يتميز أيضًا بجلطات دموية مفاجئة وتقلص وتورم والتهاب تمامًا مثل ما تم اكتشافه سابقًا، يمكن أن تصيب أصابع COVID أيضًا أولئك الذين ليس لديهم أعراض أخرى ، وبالتالي قد يكون من الصعب تحديدها.

يقول الخبراء أيضًا أنه من خلال السلوك، من المعروف أن الفيروسات المعروفة بإصابة البشر تؤثر على الجلد ومن المحتمل أن تكون أصابع COVID امتدادًا لها يمكن أن يحدث أيضًا عندما يعالج الشخص بدورة من المضادات الحيوية. لا يزال السبب الجذري الدقيق غير واضح.

في حين أن أصابع اليدين والقدمين يمكن أن تكون عرضًا مؤلمًا وغير مريح للاستمرار بعد محاربة COVID-19 ، فمن غير المحتمل أن يتأثر الجميع.

بينما يواصل العلماء دراسة الأعراض المخيفة ، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بفرشاة شديدة مع COVID ، لديهم أكثر من خمسة أعراض للعدوى في الأسبوع الأول لديهم مخاطر أعلى للإصابة بـ COVID لفترة طويلة. بالنسبة للبعض ، يمكن أن تكون أصابع القدم المصابة بفيروس كورونا وتغير لون الجلد خفيفة إلى حد ما ، وتستمر لأسابيع بعد الإصابة وتختفي من تلقاء نفسها.

وفقًا للدراسات السابقة، فإن الأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الطبية الموجودة مسبقًا ، مثل اضطرابات الجهاز التنفسي ، والسمنة ، وكبار السن (التي قد تؤثر على المناعة) هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID لفترة طويلة. يحتاج مرضى السكري ، الذين تعافوا من COVID-19 إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لأنهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الجلد ، ويعانون من النزيف والجروح.