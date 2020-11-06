شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب غير شائعة لطنين الأذن.. منها تراكم الشمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طنين الأذن من المشاكل الصحية الشائعة التي قد تؤثر على حياتك، حيث قد يعاني الكثيرون من مشاكل في النوم أو الاسترخاء أو قراءة كتاب لأن الطنين موجود دائمًا وكذلك يمكن أن يسبب التوتر والقلق وحتى الاكتئاب، بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك"، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب طنين الأذن الشائعة.

أسباب طنين الأذن

في حين أن السبب الدقيق لطنين الأذن غير معروف عادة، فإن أحد الأسباب الشائعة هو التعرض لأصوات عالية جدًا لفترة طويلة جدًا إذا كنت تعمل في بيئة صاخبة مثل مصنع أو موقع بناء أو حتى منشأة تمارين مزدحمة ، يمكن أن يعرض أذنيك لمستويات من الأصوات تعرضها للخطر.

يمكن أن يؤدي استخدام الأدوات الكهربائية وجزازات العشب لفترات طويلة إلى الإضرار بسمعك أيضًا واحدة من أولى علامات الضرر الناجم عن الصوت هو وجود رنين ناعم ، أو في بعض الأحيان ليس ناعمًا جدًا، في أذنيك.

بغض النظر عن عمرك ، من الجيد أن تتخذ خطوات لحماية أذنيك وسمعك لتقليل المخاطر ، من المهم إبعاد نفسك جسديًا عن الأصوات العالية أو خفض مستوى الصوت أو ارتداء واقي السمع. كلما طالت مدة وجودك في بيئة صاخبة دون حماية أذنيك وسمعك ، يزداد خطر الإصابة بفقدان السمع وطنين الأذن.

إلى جانب الأسباب التي يسببها الصوت ، هناك عدد قليل من الأسباب المحتملة الأقل شهرة لطنين الأذن. يشملوا:

-شمع الأذن. قد يتسبب شيء بسيط مثل تراكم شمع الأذن في أذنك الخارجية في رنين أذنيك. يمكن لمقدم الرعاية الصحية إزالة الشمع للتخلص من الرنين.

-الأدوية قد تؤثر بعض الأدوية على سمعك. قد تسبب الجرعات العالية من الأسبرين وبعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب وأدوية العلاج الكيميائي طنين الأذن.

طنين الأذن

-مشاكل الأسنان. قد يرتبط رنين الأذنين أحيانًا بمشكلة غير سمعية في فكك أو أسنانك. على سبيل المثال ، يمكن أن يتسبب اضطراب المفصل الصدغي الفكي (TMD) في حدوث ضوضاء مثل الطقطقة أو النقر في المفصل في الفك. إذا كنت قد أجريت مؤخرًا عملًا في الأسنان أو كان فكك يزعجك ، فقد ترغب في زيارة طبيب أسنانك مرة أخرى.

-إصابات الرأس. إذا تعرضت لحادث سيارة مؤخرًا أو أصبت برأسك ، فقد يكون هذا الرنين الذي تسمعه أحد أعراض مشكلة ميكانيكية حيوية في الرأس أو الرقبة أو الفك. تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كان لديك أي مخاوف بعد إصابة رأسك.

-الأمراض. أحيانًا يكون الطنين في أذنيك أحد أعراض حالة طبية ، مثل مرض مينيير يحدث هذا عندما يتراكم ضغط سائل غير طبيعي في أذنك الداخلية. قد يتسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري في الإصابة بطنين الأذن أيضًا وتحتاج إلى استشارة طبيبك.