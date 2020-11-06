6 تغييرات فى جلدك تدل على إصابتك بمرض السكرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري مرض مزمن يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى، لكن يمكن إدارة المرض عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في نمط الحياة وتناول الأدوية بانتظام، ويمكن أن يؤثر مرض السكري على أجزاء كثيرة من الجسم، بما في ذلك الجلد، عندما يؤثر مرض السكري على بشرتك، فهذا دليل على أنك مصاب بداء السكري غير المشخص أو أن علاجك الحالي بحاجة إلى تعديل، في هذا التقرير 6 تغييرات جلدية تشير إلى أنك بحاجة إلى فحص نسبة السكر في الدم، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

6 تغييرات في جلدك تدل على إصابتك بمرض السكريبقع صفراء أو حمراء أو بنية اللون على الجلد

تسمى حالة الجلد هذه مرض الحثل الشحمى وتبدأ على شكل نتوء صلب يشبه البثور مع تقدمه، تتحول هذه النتوءات إلى بقع من الجلد الصلب والمتورم يمكن أن تكون البقع حمراء أو صفراء أو بنية اللون ويبدو الجلد المحيط بالبقع لامعًا، ويمكنك رؤية الأوعية الدموية ويمكن أن تشعر بالحكة والألم.

إذا رأيت مثل هذه البقع على جلدك ، قم بإجراء اختبار سكر الدم بنفسك.

بقع جلدية داكنة

بقعة داكنة أو شريط من الجلد المخملي إذا شوهد على رقبتك يمكن أن يشير الإبط أو الفخذ أو أي مكان آخر إلى أن لديك الكثير من الأنسولين في دمك هذه البقع هي علامة على مقدمات السكري.

البثور

على الرغم من أنه ليس شائعًا جدًا، في بعض الحالات، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري رؤية ظهور بثور على جلدهم قد ترى بثورًا كبيرة أو مجموعة من البثور أو كليهما. تظهر هذه البثور عادة على اليد والقدمين والساقين والساعدين وتبدو مثل البثور التي تظهر بعد الحروق الخطيرة وعلى عكس البثور الناتجة عن الحروق، فهذه ليست مؤلمة.

الجلد يستغرق وقتًا أطول في التئام الجرح

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم لفترة طويلة إلى ضعف الدورة الدموية وتلف الأعصاب يمكن لضعف الدورة الدموية والأعصاب التالفة أن تجعل من الصعب على جسمك التئام الجروح. هذا ينطبق بشكل خاص على القدمين. تسمى هذه الجروح المفتوحة بقرح السكري.

افحص قدميك بانتظام بحثًا عن القروح والجروح المفتوحة.

بشرة جافة للغاية ومثيرة للحكة

من المرجح أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من جفاف وحكة في الجلد يمكن أن يؤدي ضعف الدورة الدموية الناجم عن مرض السكري إلى جفاف وحكة الجلد.

إذا شعرت أن بشرتك جافة للغاية ولا يوجد غسول قادر على مكافحتها، فقد حان الوقت للتحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع.





بقع متقشرة صفراء على وحول الجفون

يمكن أن تتسبب المستويات العالية من الدهون في الدم في ظهور بقع صفراء متقشرة على وحول العينين يمكن أن يكون أيضًا علامة على أن لديك مرض السكري غير المنضبط.