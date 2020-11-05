شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر مناعة الهند ضد كورونا "الشديدة "رغم ارتفاع الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الهند من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة فقط، حيث تمثل حوالي سدس إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم ومع ذلك ، لا يزال معدل الوفيات فيها من أدنى المعدلات في العالم ، حيث يقل عن 2٪، ووجدت دراسة أجراها باحثون هنود دليلًا على ذلك، وهى أن سوء النظافة هو السبب وراء معدل الوفيات المنخفض بين الهنود والإصابة بفيروس كورونا البسيط، حسبما ذكرت صحيفة time now news الهندية.

وفقًا لدراسة حديثة ، فإن سوء النظافة ، ونقص مياه الشرب النظيفة ، والظروف غير الصحية التي يعيشها الهنود لفترة طويلة حتى الآن قد تمنعهم من الإصابة بعدوى كورونا الشديدة.

اجرى الدراسة علماء من المركز الوطني لعلوم الخلايا بالهند ومعهد تشيناي الرياضي نظر الباحثون في البيانات المتاحة في المجال العام لـ 106 دولة قارنوا هذه الإحصائيات بناءً على 24 معيارًا تضمنت الكثافة السكانية والديموغرافيا وجودة الصرف الصحي ووجد أيضًا أن معدل الوفيات كان أعلى في البلدان ذات الدخل المرتفع ، بسبب فيروس كورونا، مقارنة بالدول المتوسطة والمنخفضة الدخل هذه البلدان لديها أيضا معدل انتشار مرتفع لأمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع 1 والصدفية والربو.

قال شيخار ماندي قائد الدراسة" " عدد الوفيات لكل مليون من السكان مرتفع في البلدان الأكثر ثراءً وذات الناتج المحلي الإجمالي المرتفع و في البلدان ذات الناتج المحلي الإجمالي المنخفض ، ويموت عدد أقل من الناس ، وهو أمر متناقض للغاية".

وجدت دراسة مستقلة أخرى حللت البيانات من 122 دولة أن التعرض الميكروبي العالي يمكن أن يؤدي إلى تأثير وقائي ضد فيروس كورونا من خلال سلسلة من الاستجابات المناعية المعقدة، أجرى الدراسة باحثون في كلية الطب الحكومية في كانجرا.