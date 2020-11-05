شكرا لقرائتكم خبر عن باستخدام خلايا المتعافين المناعية .. تطوير لقاح أقوى 10 مرات لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طور علماء في كلية الطب في جامعة “واشنطن” لقاحا جديدًا لفيروس “كورونا” أقوى عشرة أضعاف من اللقاحات التي تم تطويرها مؤخراً باستخدام خلايا مناعية من متعافين من “كوفيد- 19”.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن اللقاح يعمل على تنشيط الذاكرة الحية للخلايا المناعية، لتصبح أسرع في إنتاج الأجسام المضادة حال إعادة إصابة الشخص بالفيروس مرة ثانية.

وقال ديفيد فيسلر الأستاذ المشارك للكيمياء الحيوة بجامعة “UW” في تعليق له على اللقاح: “أنا سعيد أن دراساتنا لاستجابات الأجسام المضادة لفيروس كورونا أدت إلى تصميم هذا اللقاح المرشح لنتائج واعدة”.

فيما لم تدخل التجارب بعد مرحلة التجارب السريرية على البشر، حيث اعتمدت النتائج بشكل أساسي على الفئران، حيث اعتمد الفريق الطبي على “جسيمات النانو” في تطوير اللقاح.

وخلال الدراسة، التي نشرت في مجلة “سيل”، حدثت زيادة المناعة لدى الفئران عندما أُعطي اللقاح بجرعة أقل بخمسة أضعاف.

ووفقاً لـ KIRO 7، يتم ترخيص اللقاح لشركتين للتكنولوجيا الحيوية لتصنيعه على نطاق واسع، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية بحلول نهاية العام.