وفيات كورونا بأمريكا تصل لـ233129.. وفرنسا تسجل 58 ألف إصابة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الخميس إن إجمالي عدد إصابات كورونا بالولايات المتحدة وصل إلى 9 ملايين و463 ألفاً و782 حالة، بزيادة 106537 عن الحصيلة السابقة.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 233129 حالة بعد أن أودى المرض بحياة 1141 آخرين.

وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بـ"كوفيد-19"، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الأربعاء، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.







كما أعلن مدير قطاع الصحة العامة في فرنسا تسجيل 58046 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في ثاني حصيلة إصابات يومية قياسية خلال 4 أيام، مقارنة مع 40558 إصابة الأربعاء.

وجرى نشر الحصيلة الجديدة بعد قليل من إعلان باريس قيوداً جديدة إلى جانب إجراءات العزل العام الثاني في أنحاء البلاد والذي بدأ تطبيقه الجمعة الماضية.

وزادت حصيلة الوفيات بسبب "كوفيد-19" في فرنسا إلى 39037 وفاة بعد تسجيل 363 حالة جديدة، مقارنة مع 385 الأربعاء، وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد مليونا و601367.