أرقام قياسية جديدة بإصابات كورونا في إيطاليا واليونان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الخميس، تسجيل 34505 حالات إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

كما سجلت الوزارة 445 وفاة، ارتفاعاً من 352 في اليوم السابق، في أول حصيلة يومية تتجاوز 400 منذ 2 مايو/أيار.



وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا إلى 40192، وتصبح سادس دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات 40 ألفاً.

كما ارتفع عدد الإصابات في إيطاليا إلى قرابة 824879 إصابة منذ بدء التفشي.





على جانب آخر، سجلت اليونان 2917 إصابة بفيروس كورونا المستجد، لتبلغ بذلك ذروة يومية جديدة بعد ساعات من إعلان السلطات أنها ستعاود فرض إجراءات العزل العام في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من 7 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأتي حصيلة إصابات الخميس بعد تسجيل 2646 إصابة الأربعاء، التي اعتبرت حصيلة قياسية جديدة.

وقالت السلطات إن الإصابات ارتفعت بنسبة 20% خلال الأيام القليلة الماضية.