القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الزراعة الهولندية أنها ستذبح حوالي 215 ألف دجاجة بعد اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن جنوبي البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "في بويفليك في مقاطعة دروتن، تمَّ اكتشاف إنفلونزا الطيور (إتش 5) في مزرعة للدواجن البياضة".
وأوضحت: "من المحتمل أن يكون نوعاً شديد العدوى من إنفلونزا الطيور".
وستذبح كل الدجاجات الموجودة في هذه المزرعة والتي يبلغ عددها حوالي 100 ألف لمنع انتشار الفيروس، وكذلك تلك الموجودة في مزرعة قريبة تضم 115 ألف دجاجة.
وأصدرت وزيرة الزراعة الهولندية، كارولا شوتين، حظراً على نقل الدواجن والبيض والسماد في منطقة تبلغ مساحتها 10 كيلومترات حول المزرعة، وفقا للبيان.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ذبحت نحو 35,700 دجاجة في مزرعة تقع على مسافة كيلومترات قليلة من بويفليك.
وعزلت شوتين وقائياً في 23 أكتوبر/تشرين الأول كل مزارع الدواجن التجارية في هولندا بعد اكتشاف فيروس "إتش 5 إن 8" الذي يصيب الطيور لدى بجعتين ما دفع فرنسا إلى تكثيف إجراءات الوقاية.
كانت هذه تفاصيل خبر هولندا تذبح 215 ألف دجاجة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.