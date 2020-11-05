هولندا تذبح 215 ألف دجاجة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الزراعة الهولندية أنها ستذبح حوالي 215 ألف دجاجة بعد اكتشاف حالات إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "في بويفليك في مقاطعة دروتن، تمَّ اكتشاف إنفلونزا الطيور (إتش 5) في مزرعة للدواجن البياضة".



وأوضحت: "من المحتمل أن يكون نوعاً شديد العدوى من إنفلونزا الطيور".

وستذبح كل الدجاجات الموجودة في هذه المزرعة والتي يبلغ عددها حوالي 100 ألف لمنع انتشار الفيروس، وكذلك تلك الموجودة في مزرعة قريبة تضم 115 ألف دجاجة.

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وأصدرت وزيرة الزراعة الهولندية، كارولا شوتين، حظراً على نقل الدواجن والبيض والسماد في منطقة تبلغ مساحتها 10 كيلومترات حول المزرعة، وفقا للبيان.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، ذبحت نحو 35,700 دجاجة في مزرعة تقع على مسافة كيلومترات قليلة من بويفليك.

وعزلت شوتين وقائياً في 23 أكتوبر/تشرين الأول كل مزارع الدواجن التجارية في هولندا بعد اكتشاف فيروس "إتش 5 إن 8" الذي يصيب الطيور لدى بجعتين ما دفع فرنسا إلى تكثيف إجراءات الوقاية.