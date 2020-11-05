خوفاً من كورونا.. أردنيون يلجأون للأعشاب لتعزيز المناعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في صباح كل يوم، تخرج الأردنية رندة عمار إلى حديقة منزلها وتجمع الأعشاب التي تغليها وتقدمها لعائلتها.

تعتقد رندة، وهي أم لخمسة أبناء وجدة لـ12 طفلاً، أن للأعشاب والشاي فوائد صحية كثيرة، لا سيما في تعزيز المناعة.







قادتها هذه القناعة إلى أن تزرع في حديقتها مجموعة متنوعة من الأعشاب كالنعناع والزعتر، ومع زيادة إصابات كورونا في أنحاء البلاد، يتزايد الطلب على الأعشاب والتداوي بمواد طبيعية.





لكن الطبيب الأردني نزار الحلبي يشدد على أنه في حالة الإصابة ينبغي عدم استخدام الأعشاب كبديل للأدوية التي يصفها الأطباء.

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وقال محمد شعبان، وهو صاحب متجر أعشاب في وسط عمان، إن استخدام الأعشاب مهم، واصفاً إياها بأنها "أصل الدواء".





وسجل الأردن 62 حالة وفاة جديدة بمرض "كوفيد-19" الأربعاء، وهي أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ بداية الجائحة في المملكة قبل ما يقرب من ثمانية أشهر.

كما تم تسجيل 4658 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليزيد الإجمالي إلى 91234 إصابة.



