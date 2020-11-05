باريس تحظر توصيل الأطعمة والمشروبات ليلاً لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الفرنسية، الخميس، أن العاصمة باريس ستحظر خدمات توصيل طلبات الأغذية الجاهزة والمشروبات بين الساعة الـ10 مساء وحتى الـ6 صباحاً بدءاً من الجمعة، سعياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفرض الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام جديدة في أكتوبر/تشرين الأول، أجبرت متاجر السلع والخدمات غير الضرورية، كتلك التي لا تبيع الأغذية الأساسية أو الأدوية، على الإغلاق، كما فرض على الناس استخدام وثائق موقعة لتبرير خروجهم إلى الشوارع، وفقاً لوكالة "رويترز".

لكن ومع مرور أسبوع على فرض إجراءات العزل العام تلك، لا تزال فرنسا تسجل أكثر من 40 ألف إصابة بفيروس كورونا في اليوم الواحد.

في حين تواجه وحدات الرعاية المركزة في البلاد ضغوطاً مع استيعابها أكثر من أربعة آلاف مصاب بالمرض حتى الآن.

وسجلت فرنسا الأربعاء 40558 إصابة جديدة بالفيروس و385 وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب مرض "كوفيد-19" إلى 38674، في حين يقارب إجمالي الإصابات المؤكدة بالمرض مليونا ونصف المليون.