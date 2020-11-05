الولايات المتأرجحة.. تفاصيل دعاوى ترامب لوقف زحف بايدن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 عددا من الدعاوى القانونية في عدة ولايات متأرجحة.

الدعاوى القانونية محاولة من حملة الرئيس ترامب لوقف تقدم منافسة وتعزيز موقفه في تلك الولايات.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الامريكية أن الرئيس ترامب يسعى إلى وقف الفرز في العديد من الولايات المتأرجحة وإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن بعد إعلان فوز جو بايدن.

ولا يزال نائب الرئيس السابق على بعد حفنة أصوات من الوصول إلى عتبة 270 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة، حيث لا تزال عملية الفرز جارية في ولايات بنسلفانيا ونورث كارولينا وجورجيا وألاسكا ونيفادا.

”الخليج 365” ترصد تفاصيل بالإجراءات القانونية لحملة ترامب في كل ولاية.

ميشجان

تحولت الولاية المتأرجحة التي فاز بها ترامب في عام 2016 لصالح بايدن حيث أعلن فوزه، أمس الأربعاء، بنسبة 49.8% من الأصوات، مقارنة بـ 48.6% للرئيس.

وفاز بايدن بأصوات الولاية البالغ عددها 16 صوتا.

في الوقت نفسه، أعلن فريق ترامب عن رفع دعوى قضائية لوقف فرز بطاقات الاقتراع بالبريد حتى يتم منح مراقبي الحملة "الاطلاع بشكل كامل على عملية الفرز".

وقال مدير الحملة، بيل ستيبين، إن المراقبين مُنعوا من دخول مراكز الاقتراع التي كان العمال يفتتحون فيها بطاقات الاقتراع.

بنسلفانيا

لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة حتى يوم الجمعة.

لكن ترامب يتقدم على بايدن بنسبة 51.8 إلى 46.9%.

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برغم تقدم ترامب إلا أن حملته الانتخابية تعتزم الانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعها مرشحو الحزب الجمهوري للطعن في قرار المحكمة العليا للولاية بالسماح للولاية بتمديد فرز الأصوات التي وصلت بالبريد يوم الانتخابات حتى يوم الجمعة.

وتسعى أيضًا إلى جعل عملية الفرز أكثر شفافية عبر السماح لمراقبي حملة الحزب الجمهوري بمتابعة عملية الفرز لضمان "احتساب كل بطاقة اقتراع، وعدها مرة واحدة".

وكان إريك ترامب، نجل الرئيس، ومحاميه الشخصي رودي جولياني قد عقدوا مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، في فيلادلفيا للادعاء بأن "بحدوث مؤامرة ضخمة" في ولاية بنسلفانيا لسرقة الانتخابات.

ويسكونسن

تطالب حملة إعادة انتخاب ترامب بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن التي تمثل ساحة معركة رئيسية بعد الإعلان عن فوز بايدن يوم الأربعاء بنسبة 49.4 إلى 48.8 في المائة.

وحصل بايدن على 10 أصوات انتخابية من الولاية.

يمكن للمرشح الذي يقل مجموع أصواته عن الفائز بـ1% أن يطلب إعادة فرز النتائج في ويسكونسن

جورجيا

تحتدم المنافسة في جورجيا، لكن ترامب يحافظ على تقدمه بنسبة 49.6 إلى 49.2% على بايدن، وفقًا للتقديرات الجديدة التي أعلنت ليلة أمس.

لا تزال أصوات الولاية الستة عشر على المحك.

ورفعت الحملة دعوى قضائية لاستدعاء قاضٍ للتحقيق في استلام أوراق اقتراع في مقاطعة تضم منطقة سافانا، التي تميل للديمقراطيين، بعد الساعة 7 مساء يوم الانتخابات.

وتقول الدعوى أن أحد مراقبي حملة ترامب رأى أحد موظفي الاقتراع يقوم بأخذ أوراق الاقتراع غير المعالجة ويخلطها مع بطاقات الاقتراع المعالجة التي كانت تنتظر الفرز في مقاطعة تشاتام.

واشترط القانون وصول بطاقات الاقتراع إلى مراكز الاقتراع بحلول الساعة 7 مساءً للاعتراف بصحتها لدخول الفرز.