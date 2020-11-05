بايدن يستبق "الحسم" بموقع إلكتروني للمرحلة الانتقالية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق المرشح الديمقراطي جو بايدن موقعا إلكترونيا للفترة الانتقالية، وذلك مع اقترابه من حسم الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

خطوة بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 تأتي تزامنًا مع اقترابه من الوصول إلى الـ٢٧٠ صوتًا في المجمع الانتخابي اللازمة لتحقيق الفوز في السباق الرئاسي أمام منافسه الرئيس دونالد ترامب.

ولا يحتوي الموقع (buildbackbetter.com) سوى على صفحة رئيسية فقط تعلوها صورة نائب الرئيس السابق، ومكتوب عليها "فترة انتقال بايدن-هاريس" على خلفية زرقاء.

وتقول الرسالة الافتتاحية للموقع: "سيحدد الشعب الأمريكي من سيكون الرئيس القادم للولايات المتحدة، لا تزال الأصوات تُحسب في عدة ولايات في جميع أنحاء البلاد".

وتابعت الرسالة: "الأزمات التي تواجه البلاد شديدة، من الوباء إلى الركود الاقتصادي، ومن تغير المناخ إلى الظلم العنصري، وسيواصل الفريق الانتقالي الاستعداد بأقصى سرعة حتى تتمكن إدارة بايدن-هاريس من العمل بقوة من اليوم الأول."



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من جانبه، لم يعترف ترامب بالهزيمة، كما لم يحسم بايدن فوزه بشكل كامل حيث لا يزال يتم احتساب الأصوات الغيابية في الولايات المتأرجحة المتبقية. ورفعت حملة ترامب دعاوى قضائية، الأربعاء، لوقف فرز الأصوات في ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، بينما طالبت بإعادة فرز الأصوات في ويسكونسن، التي يتقدم فيها بايدن بأكثر من ٢٠ ألف صوت.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية فإن حظوظ ترامب قد تقلصت بعد إعلان فوز بايدن في ميشيغان، مساء الأربعاء، مما جعله على بُعد ٦ أصوات فقط في المجمع الانتخابي للوصول إلى البيت الأبيض، وذلك بفارق أكثر من ٧٠ ألف صوت في تلك الولاية.

وفي حال فاز بايدن في سباق ٢٠٢٠ فإنه سيكون أكبر رئيس سنًا يتولى هذا المنصب عندما يؤدي اليمين باعتباره الرئيس الـ٤٦ للولايات المتحدة في ٢٠ يناير/كانون الثاني المقبل، حيث سيكون بالغ من العمر حينها ٧٨ عامًا، كما ستكون المرشحة لمنصب نائب الرئيس، السيناتور كامالا هاريس، ثاني نائبة للرئيس غير بيضاء والأولى من أصل أفريقي وهندي.

ونقلت الصحيفة عن بايدن قوله، في خطاب في ويلمنجتون، الأربعاء، "من الواضح أننا فزنا بعدد كافٍ من الولايات للوصول إلى الـ٢٧٠ صوتًا اللازمة للفوز بالرئاسة.. لست هنا لأعلن أننا فزنا، لكنني هنا لأبلغكم أنه عند انتهاء عمليات الفرز، فإننا نعتقد أننا سنكون الفائزين".