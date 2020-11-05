شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة: «الهذيان» علامة مبكرة للإصابة بكورونا.. والوباء يؤثر على الجهاز العصبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة الأمراض المناعية الإكلينكية وعلاج المناعة أن كوفيد-19 لا تقتصر على فقدان حاستي التذوق والشم والصداع والتي تحدث في الأيام السابقة على الإصابة بالسعال وصعوبات التنفس، ولكن هناك مرضى يصابون بالهذيان .

وقالت المجلة الطبية إن الهذيان أو التشوش الذهني والمصحوب بالحمي من الممكن أن يكون عرضا مبكرا للإصابة بـ«كوفيد-19، خاصة عند المرضى من كبار السن، وفقا للنتيجة التي توصلت إليها بعد مراجعة عدة دراسات في هذا الشأن .

وقال الدكتور خافييركورييا بجامعة أوبيرتا بكاتالونيا، إسبانيا :«إن الهذيان هو حالة من التشويش الذهني والتي يشعر فيها الشخص بالانفصام عن الواقع، كما لوكان يحلم»

وأضاف كورييا الذي أجرى الدراسة في جامعة بوردو بفرنسا :«يجب أن نكون متأهبين، خاصة في وضع يتعلق بمرض وبائي كهذا، لأن الشخص الذي يظهر علامات معينة من التشوش الذهني أو الهذيان، ربما يكون إشارة إلى الإصابة بالمرض .

كما قام كورييا والباحث دييجو ريدولار ريبول بجامعة كاتالونيا بمراجعة دراسة علمية نشرت حول تأثير كوفيد-10 على الجهاز العصبي المركزي، على سبيل المثال المخ، حيث توصلا إلى أن هناك مؤشرات متزايدة على أن فيروس كورونا يؤثر أيضا على الجهاز العصبي المركزي، وينتج تغيرات إدراكية عصبية تتمثل في الصداع والهذيان .

وأكد كورييا أن هناك فرضيات أساسية تفسر كيف يؤثر كوفيد-19 على المخ والتي أرجعها إلى ثلاثة أسباب محتملة تتمثل في الإصابة بـ«الهابوكسيا» وهي نقص إمداد أنسجة الجسم بالأكسجين اللازم للعمليات الحيوية والذي يشار إليه طبيا بـ«نقص التأكسج»، والسبب الثاني هو التهاب نسيج المخ، أما السبب الثالث فهو يتعلق بقدرة الفيروس على اجتياز حاجزالدم والمخ ليغزو المخ مباشرة، مشيرا إلى أن أيا من هذه العوامل له القدرة على التسبب في الإصابة بالهذيان .

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ووفقا للباحثين فإن الهذيان والعجز الإدراكي والاضطرابات السلوكية من المرجح جدا أن تكون نتيجة إصابة العضو بالالتهاب وحالة «التأكسج»(نقص الإكسجين )، وهو ما يتسبب أيضا في التهاب النسيج العصبي، مؤكدين أن ذلك يرتبط بالخلل الوظيفي الإدراكي والتغيرات السلوكية التي يظهرها المرضى المصابين بالهذيان .