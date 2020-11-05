الشد العضلي عند الأطفال أسبابه و طرق علاجه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - يحدث الشد العضلي عند الكبار والصغار، وغالباً ما يستمر لعدة دقائق، وقد يستمر لمدة أطول ويكون مؤلماً ويحدث فجأة، ولذلك تتساءل الأمهات عن أسباب الشد العضلي عند الأطفال وطرق علاجه، ويجيبها على ذلك الدكتور أحمد أبو دية، إستشاري طب الأطفال كالآتي. أسباب الشد العضلي عند الأطفال يحدث الشد العضلي بسبب الاجهاد من التمارين عندما يمارس الطفل الرياضة لمدة طويلة فهو يستنفذ طاقته، ويشعر بالألم في عضلاته ويحدث الشد العضلي المؤلم.

اضطراب الأيض عند الأطفال، ولذلك عدة أسباب يمكن أن تؤدي في النهاية لأن يشعر الطفل بتقلص وشد عضلي مؤلم، فاضطراب الأيضي يسبب خللاُ في أنزيمات العضلات.

قلة تناول الطفل للسوائل لأن العضلات تحتاج للسوائل لتبقى في حالة حيوية وتروية.

حدوث نقص في بعض المعادن الهامة في جسم الطفل مثل الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، بسبب قلة التغذية أو حدوث قيء واسهال للطفل مما يسبب الجفاف.

تعرض الطفل لأجواء حارة أو رطبة مع بذل مجهود كبير. أعراض الشد العضلي عند الأطفال يتراوح الألم بين متوسط وبسيط يشعر الطفل بألم مفاجيء وتتراوح شدته ما بين البسيط والشديد.

يعاني الطفل من بطء استرخاء عضلات جسمه.

التوقف المفاجيء عن أداء التمرين اليومي. علاج الشد العضلي عند الأطفال يجب ممارسة الرياضة المناسبة للطفل يجب أن يحصل الطفل على قسط يومي من الراحة.

على الأم أن تهتم بتغذية الطفل، وتقديم الأغذية التي تقوم بتقوية العضلات والفيتامينات الضرورية لذلك.

تقديم كمية مناسبة من الماء والعصائر بشكل يومي للطفل.

يمكن عرض الطفل على الطبيب في حال استمر الألم لمدة طويلة، أو اصبح متكرراً.

يجب أن يحصل الطفل على حمام دافيء بعد كل تمرين رياضي. والآن عزيزتي الأم إذا كان لديك أسئلة حول الشد العضل عند الأطفال أتركيها في المربع أدناه وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.

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