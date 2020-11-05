كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 07:43 مساءً - جدول المحتوى

1.ما هو انحناء الرقبة عند الأطفال الرضع؟

2. ما الذي يسبب صعر الرضع أي انحناء الرقبة؟

3.ما هي علامات وأعراض انحناء الرقبة للرضع؟

4.كيف يتم تشخيص صعر أي انحناء الرقبة عند الأطفال الرضع؟

5.كيف يتم علاج انحناء الرقبة عند الأطفال الرضع؟

6. ما الذي يجب أن نعرفه عن انحناء الرقبة أو صعر الرقبة عند الأطفال الرضع؟

يتعرض الكثير من الأطفال الرضع لمشكلة انحناء الرقبة، ويمكن أن يحدث ساعة الولادة، ويمكن حدوثه أيضاً نتيجة للنوم السيئ، يستيقظ الرضيع في الليل برقبة شديدة، مما يجعل قلب رأسه صعباً أو مؤلماً. وهذا اسمه صعر،الرقبة

1.ما هو انحناء الرقبة عند الأطفال الرضع ؟

انحناء الرقبة

قال الدكتور مختار فتحي اختصاصي الأطفال وحديثي الولادة، إن انحناء الرقبة في الأطفال حديثي الولادة، يمكن أن يحدث بسبب وضع الطفل في الرحم أو بعد الولادة الصعبة، وهذا ما يسمى صعر الرضع أو الصعر العضلي الخلقي وهو انحناء الرقبة.

قد يكون من المزعج رؤية رأس طفلك مائلاً أو يجد صعوبة في إدارة رقبته. لكن معظم الأطفال لا يشعرون بأي ألم من الصعر، وعادة ما تتحسن المشكلة مع تغييرات بسيطة في الوضع أو تمارين الإطالة التي تتم في المنزل.

تظهر الصورة كيف أن الطفل الذي يعاني من ضيق في عضلات الرقبة من الصعر يحول رأسه إلى جانب واحد.

2. ما الذي يسبب صعر أو انحناء الرقبة عند الأطفال الرضع؟

الصعر شائع إلى حد ما عند الأطفال حديثي الولادة. يتساوى احتمال إصابة الأولاد والبنات بإمالة الرأس. يمكن أن يكون موجوداً عند الولادة أو يستغرق ما يصل إلى 3 أشهر ليحدث.

الأطباء غير متأكدين من سبب إصابة بعض الأطفال بالصعر وعدم إصابة البعض الآخر. قد يحدث ذلك إذا كان الجنين مضغوطاً داخل الرحم أو في وضع غير عادي (مثل أن يكون في وضع المقعد، حيث تواجه أرداف الطفل قناة الولادة). كما أن استخدام الملقط أو أجهزة الولادة يجعل الطفل أكثر عرضة للإصابة به.

هذه الأشياء تضغط على العضلة القصية الترقوية الخشائية (stir - noe - kly - doe - MAS - toyd) عند الطفل. تمتد هذه العضلة الكبيرة التي تشبه الحبل على جانبي الرقبة من مؤخرة الأذنين إلى عظمة الترقوة. يمكن أن يؤدي الضغط الإضافي على جانب واحد من SCM إلى إحكامه، مما يجعل من الصعب على الطفل أن يدير رقبته.

يعاني بعض الأطفال المصابين بالصعر أيضاً من خلل التنسج النمائي في الورك، وهي حالة أخرى ناتجة عن وضع غير عادي في الرحم أو الولادة الصعبة.

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3.ما هي علامات وأعراض صعر أو انحناء الرقبة عند الأطفال الرضع؟

الرضاعة الطبيعية

يتصرف الأطفال المصابون بالصعر مثل معظم الأطفال الآخرين إلا عندما يتعلق الأمر بالأنشطة التي تنطوي على الدوران.

قومي بإمالة الرأس في اتجاه واحد (قد يكون من الصعب ملاحظة ذلك عند الأطفال الصغار جداً)

يفضل النظر إليك من فوق كتف بدلاً من الالتفاف ليتبعك بعينيه.

في حالة الرضاعة الطبيعية، تعانين من مشكلة في الرضاعة الطبيعية من جانب واحد.

اعملي بجد للالتفاف نحوك والإحباط عندما لا يتمكن من إدارة رأسه بالكامل.

يصاب بعض الأطفال المصابين بالصعر برأس مسطح (رأس موضعي) على أحد الجانبين أو كليهما من الاستلقاء في اتجاه واحد طوال الوقت. قد يصاب البعض بتكتل أو نتوء صغير في الرقبة، يشبه «العقدة» في العضلات المتوترة. كلتا الحالتين تميل إلى الزوال مع تحسن الصعر.

4.كيف يتم تشخيص صعر أو انحناء الرقبة عند الأطفال الرضع؟

علاج انحناء الرقبة

سيجري طبيبك فحصاً ليرى إلى أي مدى يمكن لطفلك أن يدير رأسه.

5. كيف يتم علاج صعر أو انحناء الرقبة عند الأطفال الرضع؟

تمارين شد الرقبة

إذا كان طفلك يعاني من صعر، فقد يعلمك الطبيب تمارين شد الرقبة لممارستها في المنزل. هذه تساعد في تخفيف SCM الضيق وتقوية الأضعف على الجانب الآخر (وهو أضعف بسبب قلة الاستخدام). سيساعد ذلك على فرد رقبة طفلك.

في بعض الأحيان، يقترح الأطباء اصطحاب الطفل إلى اختصاصي العلاج الطبيعي لمزيد من العلاج.

بعد بدء العلاج، قد يقوم الطبيب بفحص طفلك كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان الصعر يتحسن.

مساعدة طفلك في المنزل

شجعي طفلك على قلب رأسه في كلا الاتجاهين. هذا يساعد على إرخاء عضلات الرقبة المتوترة وشد العضلات المترهلة. لا يستطيع الأطفال إيذاء أنفسهم من خلال إدارة رؤوسهم بأنفسهم.

إليك بعض التمارين التي يمكنك تجربتها:

عندما يريد طفلك أن يأكل، قدمي الرضّاعة أو ثديك بطريقة تشجعه على الابتعاد عن الجانب المفضل.

عند وضع طفلك للنوم، ضعيه في مواجهة الحائط؛ نظراً لأن الأطفال يفضلون النظر إلى الغرفة، فسوف يبتعد طفلك بنشاط عن الحائط وسيؤدي ذلك إلى شد عضلات الرقبة المشدودة.

ضعي الأطفال دائماً للنوم على ظهورهم للمساعدة في منع SIDS.

أثناء اللعب، اجذبي انتباه طفلك بالألعاب والأصوات لتجعليه يدور في كلا الاتجاهين.

لا تنسيْ «وقت البطن»

إن وضع طفلك على البطن لفترات قصيرة أثناء الاستيقاظ (المعروف باسم «وقت البطن») هو تمرين مهم. يساعد على تقوية عضلات الرقبة والكتفين ويهيئ طفلك للزحف.

هذا التمرين مفيد بشكل خاص للطفل المصاب بالصعر ورأس مسطح، ويمكن أن يساعد في علاج كلتا المشكلتين في وقت واحد:

ضعي طفلك في حضنك لوقت الاستلقاء على البطن. ضعي طفلك بحيث يكون رأسه بعيداً عنك. بعد ذلك، تحدثي أو غنِّي لطفلك وشجعيه على الالتفاف ومواجهتك. مارسي هذا التمرين لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

6.ما الذي يجب أن تعرفيه عن انحناء الرقبة أو صعر الرقبة عند الأطفال الرضع ؟

انحناء الرقبة

يتحسن معظم الأطفال المصابين بالصعر من خلال تغيير الوضع وتمارين التمدد. قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 أشهر حتى تختفي تماماً، وفي بعض الحالات قد تستغرق عاماً أو أكثر.

تعمل تمارين الإطالة لعلاج الصعر بشكل أفضل إذا بدأت عندما يبلغ عمر الطفل 3 - 6 أشهر. إذا وجدت أن صعر طفلك لا يتحسن مع التمدد، فتحدثي إلى طبيبك. قد يكون طفلك مرشحاً لجراحة تحرير العضلات، وهو إجراء يعالج معظم حالات الصعر التي لا تتحسن.