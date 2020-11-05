فوائد صحية لا تعرفينها عن البرقوق

فوائد صحية لتناول فاكهة البرقوق لصحتك فهو مليء بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأخرى، التي تساهم في العديد من الفوائد الصحية للخوخ.

تلف خلايا المخ

يحتوي فيتامين سي والمغذيات النباتية الموجودة في البرقوق على خصائص قوية مضادة للأكسدة. تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف الخلايا الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

تساعد في الهضم

يحتوي البرقوق على كمية جيدة من الألياف التي يمكن أن تساعد في تنظيم الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات.

تعزيز صحة القلب

يمكن للألياف والفلافونويد والمركبات الفينولية الموجودة في البرقوق أن تحسن صحة القلب عن طريق خفض الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يقوي المناعة

يمكن أن يساعد محتوى فيتامين C يمكن أن يساعد في البرقوق في تقوية جهاز المناعة عن طريق زيادة مقاومة الجسم للعدوى والالتهابات. أظهرت العديد من الدراسات العلاقة بين فيتامين سي ووظيفة المناعة.

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يقلل من مخاطر مرض السكري

يحتوي البرقوق على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، ولن يؤدي استهلاكه إلى ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم.

يدعم صحة العظام

يمكن أن يساعد وجود المعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K والنحاس في البرقوق في تحسين صحة العظام. أظهرت دراسة أن فاكهة البرقوق يمكن أن تساعد في تقوية العظام وتحسين كثافة المعادن في العظام.

يعزز الوظيفة المعرفية

البرقوق غني بالبوليفينول الذي يمكن أن يساعد في الوقاية من الاضطرابات العصبية التنكسية المرتبطة بالعمر مثل مرض الزهايمر.

يحسن صحة الجلد

البرقوق غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الأخرى التي تساهم في الحصول على بشرة صحية ومشرقة وشابة. يؤخر فيتامين سي تجاعيد الجلد ويقلل من جفاف الجلد، وبالتالي يحسن مظهر الجلد.



