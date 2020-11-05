ليبيا: 853 إصابة جديدة بكورونا.. وشفاء 500

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ليبيا، الخميس، 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و500 حالة شفاء، فضلاً عن وفاة 7 أشخاص، خلال آخر 24 ساعة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، إنَّ العاصمة طرابلس شهدت العدد الأكبر من الإصابات الجديدة بواقع 476 إصابة، إضافة إلى 389 حالة شفاء، فيما لم تشهد أي حالات وفاة.
وذكر أن العدد الإجمالي للمصابين في ليبيا ارتفع إلى 65 ألفاً و440 حالة، بينهم 26 ألفاً و423 حالة نشطة، كما بلغ عدد المتوفين 907 حالات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس/آذار الماضي.
وتشهد ليبيا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ بداية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغت أعلى حصيلة للإصابات 1639 يومياً.
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