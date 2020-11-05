إكليل الجبل.. وقاية من السرطان وتعزيز للمناعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - إكليل الجبل أو الروزماري من الأعشاب المهمة التي تستخدم في الطهي، وتحتوي على الكثير من العناصر الغذائية والمركبات المفيدة لصحة الجسم والوقاية من الأمراض.





الفوائد الصحية لإكليل الجبل

تعزيز الجهاز المناعي

أكدت الدراسات أن إكليل الجبل يحتوي على مضادات الفيروسات والفطريات والتي تساعد على تقليل الإصابة بالعدوى، كما أنها تعمل على تحفيز الجهاز المناعي مما يساعد على الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض المختلفة مثل الإنفلونزا.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

يحتوي إكليل الجبل على حمض الكارونسيك وهو من الأحماض المضادة للأكسدة، فضلاً عن احتوائه على البوليفينول والكارنوسول وهي من المركبات الهامة، التي تساعد على بطء نمو الخلايا السرطانية بالجسم ومحاربة الجذور الحرة، وقد أكدت الدراسات أن إكليل الجبل يحمي من سرطان البروستاتا والقولون والثدي وسرطان الجلد والدم.





تحسين الذاكرة

ذكر تقرير نشره موقع "webmd" أن استنشاق زيت إكليل الجبل العطري يساعد على تحفيز وظائف المخ، وحماية الخلايا العصبية مما يساعد على تنشيط الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز.

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تحسين الهضم

يساعد إكليل الجبل على علاج حالات عسر الهضم والإمساك، وهذا لأنه يحتوي على مضادات الالتهابات والبكتيريا، بالإضافة إلى أنه يساعد على علاج قرحة المعدة والالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي، كما يحسن عملية الهضم.

علاج الصداع

أثبتت العديد من الدراسات، وفق ما ذكره موقع "webmd"، أن الرائحة الناتجة عن إكليل الجبل لديها القدرة على تقليل ألم الصداع والصداع النصفي، وهذا من خلال غلي بعض أوراق إكليل الجبل واستنشاق البخار الناتج عنها، كما يساعد على التخلص من الألم الناتج عن التهاب المفاصل والعضلات.





حماية الجهاز التنفسي

يعتبر إكليل الجبل من الأعشاب التي تحمي الجهاز التنفسي من المشكلات المختلفة، ومنها أمراض البرد والإنفلونزا التي يتعرض إليها الإنسان في فصل الشتاء، كما أنه مهم لعلاج حالات الربو، إلى جانب التقليل من الاحتقان والتهابات الحلق.

خفض نسبة السكر بالدم

أشارت دراسات، وفقاً لموقع "health line"، إلى أن إكليل الجبل يحتوي على مركبات لها دور في التقليل من نسبة السكر بالدم، وتعتبر هذه المركبات ذات تأثير مماثل لتأثير الأنسولين مما يساعد على تعزيز امتصاص الجلوكوز.

حماية العين

إكليل الجبل غني بالمركبات التي تساعد على حماية العين من التعرض إلى الأمراض مع التقدم في السن، ومنها إعتام عدسة العين والضمور البقعي.