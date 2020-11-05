20% من مرضى كورونا يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي.. دراسة توضح السبب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ 5 دقائق

لا تؤثر أعراض الفيروس التاجي فقط على الجهاز التنفسي للشخص. وجدت دراسة جديدة أن 20 في المئة من مرضى كوفيد-19 يعانون من أعراض الجهاز الهضمي. لماذا يؤثر كوفيد-19 على المعدة؟

وقد نشر موقع “إكسبرس” دراسة توضح أن تفشي كوفيد-19 الناجم عن المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والذي انتشر بسرعة من الصين مما أثر على ما يقرب من 100,000 شخصاً عبر 199 بلداً.

في حين أن العوارض النموذجية لـكوفيد-19 تشمل الحمى والسعال وألم عضلي والتعب والالتهاب الرئوي، ذكرت الدراسات المبكرة انخفاض معدل الإصابة بأعراض الجهاز الهضمي النموذجية.

لماذا يعاني إذاً الشخص من مشاكل في الجهاز الهضمي ناتجة عن كوفيد-19 ؟

قد يظهر لدى ما يقرب واحد من كل خمسة مرضى مصابين بـكوفيد-19 أعراض الجهاز الهضمي مثل الغثيان والقيء والإسهال ، وفقاً لبعض الدراسات.

تختلف أعراض الجهاز الهضمي المرتبطة بـكوفيد-19 اختلافاً كبيراً ولكنها يمكن أن تشمل فقدان الشهية والغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن العامة.

وجدت دراسة ، نشرت في مجلة Abdominal Radiology ، أن 18 في المئة من المرضى يعانون من مثل هذه الأعراض ، في حين أن 16 في المئة من حالات كوفيد-19 قد تظهر فقط مع أعراض الجهاز الهضمي.

ويقول أخصائي الأشعة ميتش ويلسون من جامعة ألبرتا في كندا: “هناك كمية متزايدة من الأدبيات التي تظهر أن أعراض البطن هي عارض شائع لـكوفيد-19.”

وقد فحص الباحثون النتائج من 36 دراسة للوصول إلى استنتاجهم، وتم الإبلاغ عن جميع المشاكل بما في ذلك الإسهال والغثيان والقيء وآلام البطن في بعض مرضى كوفيد-19.

لماذا يخلق كوفيد-19 مشاكل في الجهاز الهضمي؟

في دراسة نشرت في BMJ ، تم إجراء مزيد من التحقيق في كوفيد-19 والجهاز الهضمي.

وأشارت الدراسة: “تشير العديد من المقالات إلى أعراض الجهاز الهضمي ، والكشف عن الفيروس في البراز والجوانب الفيزيولوجية المرضية المحتملة بما في ذلك تعبير المستقبلات الفيروسية في الجهاز الهضمي.

“ما يبقى أقل وضوحاً هو لماذا وكيف يسبب السارس-CoV – 2 أعراض الجهاز الهضمي وثانياً ما إذا كان السارس-CoV-2 يمكن أن ينتقل عن طريق الجهاز الهضمي بخلاف الجهاز التنفسي.

“في حوالي 50 في المائة من حالات كوفيد-19، يشير وجود السارس-CoV-2 في عينات البراز كما يشيرالكشف عن السارس-CoV-2 في الغشاء المخاطي المعوي للمرضى المصابين إلى أن الأعراض المعوية يمكن أن تكون ناجمة عن غزو ace2 للخلايا المعوية وبأنه قد يكون الجهاز الهضمي طريقاً بديلاً للعدوى.

“في الختام ، تقدم هذه الدراسات رؤى جديدة حول فهمنا لانتشار كوفيد-19 ومسبباته وآلياته المحتملة في الجهاز الهضمي حاسمة لتحديد تدابير الوقاية والرعاية السريرية واستراتيجيات العلاج.

“لا تزال الأسئلة والتحديات التي لم تتم الإجابة عليها قائمة ، مثل أهمية اكتشاف الفيروسات في مسحات البرازالمستقيم للأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ، سواء كان ACE2 وسيطاً مباشراً لدخول السارس-CoV-2 إلى الجهاز الهضمي وكيف يمكن للفيروس أن ينجو من المرور عبر بيئة الأس الهيدروجيني الشديدة للجهاز الهضمي.”

إن الحصول على أمعاء صحية هو مؤشر على وجود مناعة جيدة ضد الأمراض المعدية مثل الفيروس القاتل الذي يجتاح جميع أنحاء العالم.

للمساعدة في الحفاظ على تنوع الميكروبيوم الجيد في الأمعاء ، ينصح الناس باستهلاك الأطعمة النباتية عالية الجودة الغنية بالألياف وتجنب استهلاك الأطعمة المصنعة قدر الإمكان.

إضافة المزيد من البروبيوتيك في النظام الغذائي الذي يساعد على تنمية البكتيريا الجيدة. تناول المزيد من الأطعمة مثل الزبادي والجبن والكفير سيساعد في صحة الأمعاء الجيدة.