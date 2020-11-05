بعد كورونا..أول إصابة بشرية بإنفلونزا الخنازير في كندا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت كندا ، الخميس، عن تسجيل أول إصابة بإنفلونزا الخنازير لدى البشر، إذ أصيب شخص بنوع نادر من فيروس “إتش 1 إن 2”.

وأعلنت السلطات الصحية الكندية، أن الفيروس رُصد منتصف الشهر الماضي لدى مريض في مقاطعة ألبرتا في غرب البلاد كانت لديه أعراض الإنفلونزا. وقد استعاد عافيته سريعا.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن “فيروس الإنفلونزا المسجل هذا من النوع إيه (إتش 1 إن 2) نادر، مع 27 حالة مسجلة في العالم منذ 2005، من دون تسجيل أي حالة قبلا في كندا”.

وأوضحت المسؤولة في هيئة الصحة العامة في كندا تيريزا تام أن الشخص المذكور أصيب بنوع نادر من الإنفلونزا لدى البشر “بعدما احتك مع خنازير مصابة”.

وكتبت عبر تويتر أن هذا الفيروس “لا يُعرف عنه انتقاله بسهولة بين البشر”.

وأكدت سلطات ألبرتا أنها تتعامل مع الموضوع “على محمل الجد”، لكن “لا شيء يدفع إلى الاعتقاد حتى اللحظة بأن الفيروس تفشى”، متحدثة عن “حالة معزولة”.

وفتحت السلطات الصحية تحقيقا لتحديد مصدر الفيروس والتأكد من عدم تفشيه.