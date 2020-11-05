لقاح جديد لكورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس

الخميس 5 نوفمبر 2020

طور علماء في كلية الطب في جامعة واشنطن لقاحا جديدا لفيروس كورونا أقوى عشرة أضعاف من اللقاحات التي تم تطويرها مؤخراً باستخدام خلايا مناعية من متعافين من "كوفيد- 19".



وذكر موقع صحيفة ميترو البريطانية، إن اللقاح يعمل على تنشيط الذاكرة الحية للخلايا المناعية، لتصبح أسرع في إنتاج الأجسام المضادة حال إعادة إصابة الشخص بالفيروس مرة ثانية.

وبحسب "العربية.نت"، لم تدخل التجارب بعد مرحلة التجارب السريرية على البشر، حيث اعتمدت النتائج بشكل أساسي على الفئران، حيث اعتمد الفريق الطبي على "جسيمات النانو" في تطوير اللقاح.

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وقال الدكتور نيل كينغ، أستاذ مساعد في الكيمياء الحيوية في كلية الطب في جامعة UW: "نأمل أن تساعد منصة الجسيمات النانوية لدينا في مكافحة هذا الوباء الذي يسبب الكثير من الضرر لعالمنا".

وخلال الدراسة، التي نشرت في مجلة "سيل"، حدثت زيادة المناعة لدى الفئران عندما أُعطي اللقاح بجرعة أقل بخمسة أضعاف.

ووفقاً لـ KIRO 7، يتم ترخيص اللقاح لشركتين للتكنولوجيا الحيوية لتصنيعه على نطاق واسع، ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية بحلول نهاية العام.

وقال ديفيد فيسلر الأستاذ المشارك للكيمياء الحيوة بجامعة "UW" "أنا سعيد أن دراساتنا لاستجابات الأجسام المضادة لفيروس كورونا أدت إلى تصميم هذا اللقاح المرشح لنتائج واعدة".