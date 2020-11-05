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شكرا لقرائتكم خبر عن من بينها الفشل الكلوي .. «مدينة الملك عبدالله الطبية» توضح مضاعفات مرض «السكري» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت مدينة الملك عبدالله الطبية ، عن المضاعفات الناجمة عن مرض السكري، ومنها الفشل الكلوي وفقدان البصر.
وأوضحت أن مرض السكري قد يتسبب في اعتلال الكلى السكري الذي يؤدي إلى الفشل الكلوي ، كما يمكن أن يؤدي لاعتلال الشبكية السكري الذي يؤدي إلى ضعف البصر أو فقدانه.
وأضافت أن من المضاعفات الأخرى للمرض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتي تشكل النوبات القلبية، والسكتة الدماغية، وضعف تدفق الدم للساقين، بالإضافة لاعتلال الأعصاب السكري الذي يؤدي للضعف الجنسي، والقدم السكرية التي قد تحتاج إلى البتر في الحالات المتقدمة.
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