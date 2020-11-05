شكرا لقرائتكم خبر عن أمصال الهند: طرح لقاح أكسفورد لكورونا يناير 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أدار بوناوالا ، الرئيس التنفيذي لمعهد أمصال الهند أن لقاحًا آمنًا وفعالًا ضد فيروس كورونا الجديد قد يكون متاحًا في البلاد بحلول أوائل العام المقبل، موضحا أن من المتوقع ظهور نتائج لقاح كوفشيليد الخاص بجامعة أكسفورد والذى تجرى عليه التجارب الآن بالهند بحلول يناير 2021 إذا نجحت التجارب والموافقات من الهيئات التنظيمية في الوقت المناسب.

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news أنه من المرجح أن يتم إصدار نتائج التجارب الأخيرة لمرشح لقاح كورونا التابع لشركة Oxford-AstraZeneca ، (AZD1222) ، الشهر المقبل حتى مع استعداد بريطانيا لطرح مرشح محتمل في أواخر ديسمبر أو أوائل عام 2021.

فيما أكد أندرو بولارد للمشرعين البريطانيين إن العمل فيما إذا كان اللقاح يعمل أم لا من المحتمل أن يأتي هذا العام ، وبعد ذلك سيتعين مراجعة البيانات بعناية من قبل المنظمين ثم اتخاذ قرار سياسي بشأن من الذي يجب أن يحصل عليه

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مضيفا "استنادًا إلى نجاح التجارب في الهند والمملكة المتحدة ، وإذا كانت الموافقات من الهيئات التنظيمية سارية في الوقت المناسب ، فيمكن أن نتوقع أن يكون اللقاح متاحًا في الهند بحلول يناير 2021 ، فقط إذا ثبتت فعاليته في المناعة".

مشيرا إلى إنه لا توجد مخاوف فورية تتعلق بلقاح كوفيشيلد وأن آلاف الأشخاص في الهند وخارجها قد تلقوا اللقاح ، مؤكدا إن الأمر سيستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام لمعرفة الآثار طويلة المدى للقاح.

وقالت جامعة أكسفورد إنها تأمل في تقديم نتائج تجربة المرحلة الثالثة للقاح مرشحها قبل نهاية هذا العام ، ربما في ديسمبر يُنظر إلى اللقاح الفعال على أنه عامل تغيير في قواعد اللعبة في مكافحة فيروس كورونا.