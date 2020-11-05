أنواع السكري لدى الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - اصبح مرض السكر من أمراض العصر، ومن الطبيعي أن يصاب به الأطفال، بل أنهم قد يولدون به، ولأنه من الأمراض المزمنة فتكون سبل العلاج منه عبارة عن سبل تعايش مع المرض، ولذلك يشرح لك طبيب الأمراض الباطنة الدكتور أحمد أبوالسبع أنواع سكري الأطفال وطرق التعامل معها كالآتي. أنواع سكري الأطفال من الأمراض المزمنة التي يتعايش معها المريض سكري النوع الأول.

سكري النوع الثاني.

مقدمات لمرض السكري. ما الفرق بين نوعي السكري عند الأطفال؟ يصيب سكري النوع الأول90% من الأطفال سكري النوع الأول يكون سببه عدم قدرة الجسم على إنتاج الأنسولين، مما قد يعني أن الطفل سوف يحتاج لتعاطي حقن الأنسولين، وقد يكون سببه وراثياً أو خللاُ في نظام المناعة،وغالباُ ما يولد به الطفل وهو يصيب 90% من الأطفال حول العالم.

سكري النوع الثاني سببه نمط الحياة الغير صحي، والسمنة عند الأطفال ولا يولد الشخص مصاباُ به، ولكنه يحدث في فترة المراهقة غالباً. أعراض إصابة طفلك بالسكري تبدو على الطفل أعراض ارتفاع السكر أو انخفاضه يبدو على الطفل التعب والارهاق الدائمين.

نقصان شديد في الوزن.

العطش الشديد.

حكة مهبلية عند البنات، وحكة حول العضو عند الذكور.

زغللة في العينين.

زياة عدد مرات التبول. طرق التعايش مع طفلك المريض بالسكري يجب أن تعتاد الأم على التعايش مع طفلها المصاب بالسكري. يجب على الأم أن تعرف أن عليها التعايش مع المرض.

يجب على الأم إعداد نمط غذائي في البيت يكون صحياُ ومناسباً لطفلها المصاب بالسكر.

أن تتعلم الأم طرق إعطاء حقن الأنسولين للطفل ومواعيدها، وكذلك جرعاتها.

أن تلاحظ الأم أعراض مرض السكر لدى طفلها، وتعرف متى يرتفع السكر ومتى ينخفض.

كذلك يجب أن تعرف الأم الرياضات والأنشطة البدنية المناسبة لطفلها المصاب بالسكري.

ضروري توفير الدعم النفسي والمعنوي للطفل من الأم وباقي أفراد الأسرة.

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