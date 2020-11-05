فى ظل جائحة كورونا ..5 أنواع من الحلويات ستبقيك بصحة جيدة

في ظل جائحة كورونا يخشى الكثيرون من كثرة تناول السكريات خوفاً من تسببها في ضعف المناعة، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري وزيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول. إليك أفضل بدائل الحلويات التي ستبقيك بصحة جيدة وترضي ذوقك.

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إليك بعض الخيارات الصحية التي يمكنك من خلالها استبدال الحلويات السكرية.

1- شوفان

يعد الشوفان المليء بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة والعديد من المغذيات الدقيقة الأخرى. إنها تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، والتحكم في ضغط الدم ومنع الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز في الجسم.

2- كعكة التفاح بالقرفة

يعتبر المذاق المركب لهذين العنصرين الغذائيين أمراً ضرورياً. القرفة غنية بمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة لمرض السكر.

من ناحية أخرى، يتمتع التفاح بخصائص لا تصدق مثل تعزيز الهضم والوقاية من أمراض القلب وخفض الكوليسترول والوقاية من مخاطر الإصابة بالسرطان.

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3- كوكيز بسكر جوز الهند

بصرف النظر عن احتوائه على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة والبوليفينول، فإن سكر جوز الهند غني أيضاً بالألياف التي تسمى إينولين التي تمنع الأمراض مثل السكري وسرطان القولون والأمراض المرتبطة بالأمعاء.

4- حلوى التمر

التمر عبارة عن وجبات خفيفة غنية بالطاقة تسهل حركة الأمعاء وعمل الدماغ السليم، وخطر الإصابة بالسرطان وسكر الدم وعمل الجهاز العصبي.

5- كعك الموز المهروس

يمكن استخدام هريس الموز المصنوع من الموز الناضج كمُحلٍّ طبيعي في العديد من الأطباق. غني بفيتامين C والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين B6 والبوتاسيوم والألياف.

ستؤدي إضافة الشوفان مع الوصفة إلى تحسين المذاق بالإضافة إلى المظهر الغذائي للحلوى. يمكنك أيضاً إضافة العنب البري والتفاح.



