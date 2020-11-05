شكرا لقرائتكم خبر عن مرض نادر يؤدى لتعفن لحم وجه أيرلندية ويعرضها للتنمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "جانين فيوليت" أصيبت بمرض نادر يتسبب في تآكل لحمها، وقد عانت فيوليت سنوات من الألم جعلتها تعيش سنوات عديدة من التنمر موضحة أنها تشعر وكأنها "كائن غريب" بعد أن تسبب المرض في أكل لحم الوجه منذ أن كان عمري عامين، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة TheSun البريطانية، وقالت "جانين" إنها أصيبت بمرض نادر يأكل اللحم وتعرضت للتنمر بعد إزالة أجزاء كبيرة من وجهها مضيفة بإنها تعرضت للاستهزاءات القاسية جعلتها تشعر وكأنها "كائن غريب".



اصبحت كالكائن الغريب بعد تاكل لحمها

وأضافت، كانت جانين فيوليت تبلغ من العمر عامين فقط عندما تم تشخيص إصابتها بسرطان الدم " اللوكيميا "، وأثناء علاجها أصيبت بحالة مهددة للحياة تسمى التهاب اللفافة الناخر، حيث كانت تعاني من أنسجة متعفنة، واضطر الجراحون إلى إجراء جراحة ترميمية.

وقالت جانين البالغة من العمر 35 عامًا والمقيمة في شمال بلفاست بأيرلندا الشمالية، إنها غير قادرة على الخروج مع عائلتها وأصدقائها دون أن يُطلق عليها أسماء وتأمل أن تتمكن الجراحة من منحها فرصة ثانية في الحياة، حيث واجهت جانين انتقادات قاسية بسبب مظهرها.

وهي تأمل الآن أن يتمكن الدكتور كونجريت تشياسات، وهي جراح تجميل وترميم في رويال أوك بولاية ميشيجان، من علاج بعض آثار ندبات وجهها من خلال الجراحة الترميمية.



قال الدكتور كونجريت إنه سيعالج جانين مجانًا ويريد المساعدة في استعادة ابتسامتها

وقالت: "هذه الجراحة ستحدث فرقًا كبيرًا في حياتي، وتغير شكلي، وتعطيني المزيد من الثقة بالنفس، مضيفة "يصعب عليّ أن أذهب إلى المتجر أو أتجول مع زوجي وأصدقائي وعائلتي بسبب الإساءة اللفظية التي أتلقاها، بما في ذلك الشتائم من الشباب."

وأضافت جانين، إن سنوات التنمر جعلتها تشعر بأنها "لا قيمة لها" و "كما لو أنني لا أنتمي إلى هنا، كما لو أنني عرض غريب يسخر منه الجميع."

وأكد الدكتور كونجريت، إن لديه "مجموعة مهارات فريدة" يشعر أنه يجب أن يستخدمها لمساعدة المحتاجين

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عندما كانت طفلة صغيرة

وقالت الصحيفة، يتمتع الدكتور كونجريت بخبرة واسعة، ويركز عمله عادةً على مرضى إعادة بناء الثدي، ومرضى الأطفال الذين يعانون من اختلافات في الجمجمة، والوجه، والصدمات الكبيرة أو عمليات إعادة بناء السرطان.

يقول الآن إن جانين "تجاوزت" الجراحة التي أجرتها قبل عشرين عامًا، وتأمل في تحقيق الانسجام في الوجه وحركة الوجه.

وأضاف الدكتور كونجريت: "نود استعادة ابتسامتها من خلال توصيل العصب من الجانب الطبيعي إلى الجانب المصاب، موضحا أنه بعد ذلك سنضع عضلة على العصب حتى تتمكن من الابتسام، ونريد أيضًا العمل على إعادة البناء السابقة لتتناسب مع الجانب الآخر، مضيفا "آمل أن أستعيد ليس فقط الوظيفة ولكن أيضًا بعض التوازن الجمالي.

وأكد، أنه إذا استطاعت أن تأكل وتشرب كالمعتاد وتمشي في الشارع دون أن تضطر إلى إخفاء وجهها، فسوف أكون قد قمت بعملي، من المقرر أن تستغرق الجراحة يومًا حتى تكتمل.



مرض نادر يسبب تاكل اللحوم

وقال الدكتور كونجريت، إن العملية ستكون معقدة، ومملة بسبب حقيقة أن الفريق سيعمل مع الأوعية الدموية والأعصاب الصغيرة، مضيفا "لدي ثقة كاملة في قدرة نفسي وفريقي، مضيفا بأن المخاطر مماثلة للمخاطر المرتبطة بأي عملية جراحية طويلة، والنزيف أو العدوى أو فشل إعادة الإعمار هو الأكثر إثارة للقلق.



اكلة لحوم البشر

وتحتاج جانين الآن إلى جمع 100 ألف دولار (770 ألف جنيه إسترليني) لتغطية تكاليف الوصول إلى الولايات المتحدة، وتمويل نفقات المستشفي، والإقامة.

وقالت: "إنني أقدر كل ما يفعله أي شخص لمساعدتي في الوصول إلى الولايات المتحدة لرؤية الدكتور كونجريت، مؤكدة إنها إذا تمكنت من الوصول إلى الولايات المتحدة، وإجراء العمليات الجراحية الخاصة بي، فسيكون ذلك يعني حقًا الكثير بالنسبة لي، وسيكون حلمًا يتحقق لي أن أشعر بأنني أنتمي بالفعل إلى هنا، وسيمكنني من المشي لتجاوز المتنمرين دون أن ينادوني بأسماء ويجعلوني أشعر بأنني بلا قيمة.