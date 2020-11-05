شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح طرق فعالة لعلاج “السكري” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور ناصر الجهني العلاج الفعال لداء السكري. Advertisements وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الحمية وإنقاص الوزن وتقليل السكريات وممارسة الرياضة أهم علاج لداء السكري بل هو العلاج الفعال. وأشار إلى أنه لا يوجد منتج يحرق الدهون وكلها دعاية إعلانية للكسب المادي، لافتاً إلى أن فقدان الوزن من 10 الى 15 كيلو يخفي السكري.

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