نصائح لتعزيز مناعة كبار السن في زمن كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 5 نوفمبر 2020 10:17 صباحاً - تعد فئة كبار السن هي الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد ، وهي الفئة الأكثر عرضة للوفاة والإصابة بالفيروس ، لذلك من الضروري تعزيز مناعة كبار السن لحمايتهم من الأمراض والعدوى بما فيها كورونا .

المناعة هي جهاز متخصص في الدفاع عن الجسم ضد الميكروبات المسببة للأمراض، ونولد جميعاً بمناعة ضعيفة ويستغرق الأمر عامين لتصبح قوية.

ومع تقدمنا في السن يصبح جهاز المناعة في جسم الإنسان أضعف مما كان عليه، وبالتالي يصبح المرء أكثر عرضة للعديد من المشكلات الصحية.

يساعد الجهاز المناعي الذي يعمل بشكل جيد على إزالة الأجسام الغريبة والخلايا الخبيثة من الجسم، ويساعد على تنظيم الاستجابات المناعية ضد المحفزات الخارجية غير الضارة مثل الطعام أو أنسجة الجسم.

وبالنسبة لكبار السن، فإن تعزيز جهاز المناعة يشمل نظاما غذائيا جيدا ومتوازنا غنيا بالفيتامينات والمعادن المعينة، والتي بدورها يمكن أن تساعد في بناء آلية دفاع قوية وقادرة ضد العدوى والأمراض، بالإضافة إلى بعض الممارسات والعادات اليومية التي تشكل فرقا كبيرا في تقوية جهاز المناعة.

وفيما يلي 7 نصائح لتعزيز المناعة لدى كبار السن:

ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، هي مفتاح الصحة الجيدة، ولا يؤدي التنفس البطيء والعميق إلى تحسين وظائف الرئة فحسب، بل يساعد أيضا في تقليل الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

تناول البروبيوتيك

يمكن أن يساعد تناول الزبادي في تقوية الجهاز الهضمي، ومنع أمراض الجهاز الهضمي، ويوفر كميات مناسبة من البروبيوتيك (البكتيريا الجيدة) التي تساعد على تدمير البكتيريا السيئة في المعدة وبالتالي يدعم جهاز المناعة لكبار السن.

تناول الخضراوات والفاكهة

يعد تناول الفواكه والخضراوات الطازجة المطبوخة بكميات أقل من الملح والزيت مفيدا للجهاز الهضمي، كما أن تناول الخضراوات بجميع أشكالها مفيد لتقوية الجهاز المناعي، وبما أننا على أعتاب موسم الشتاء تحتاج أجسامنا إلى المزيد من الفيتامينات التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي وتتوفر في الفاكهة والخضراوات.

تناول الطعام بحسب الموسم

على سبيل المثال، تجنب الأطعمة الباردة في الشتاء، وتناول الفواكه والخضراوات الموسمية، كما أن تناول وجبات الطعام وفقا لساعة الجهاز البيولوجية مهم جدا أيضا.

أخد القسط الكافي من النوم

ترتبط المناعة ارتباطا وثيقا بالنوم، حيث إن قلة النوم هي بوابة المرض، وقد لا يشعر كبار السن بالنعاس مقارنة بالشباب ولكن يجب أن يُطلب منهم أخذ قسط من الراحة بشكل طبيعي لتقوية جهاز المناعة لديهم، وتأكد من أنهم ينامون 7 ساعات على الأقل في اليوم.

الحد من السمنة

قد تساهم الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة بشكل غير متناسب في زيادة الوزن والسمنة.

والسمنة في سن الشيخوخة هي عامل خطر للالتهابات والمشاكل الصحية المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري وما إلى ذلك.

الترطيب

النقطة المهمة هي الترطيب، فهي عامل مهم للغاية لتعزيز مناعة الجسم، ويسبب الجفاف الكثير من المضاعفات التي تضعف المناعة بمرور الوقت.

من المهم ملاحظة أن كبار السن يبدأون في فقدان الرغبة في الشرب، لأن أجسامهم لا تشير إلى العطش بشكل كافٍ، ويحتاج كبار السن إلى الشرب بانتظام حتى لو لم يشعروا بالعطش.

لذا من المهم شرب المياه باستمرار وتناول العصائر والمشروبات الصحية لتعزيز المناعة.