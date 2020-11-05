شكرا لقرائتكم خبر عن متتخضش.. ورم الدماغ لا يعنى دائماً أنك مصاب بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أورام الدماغ من المشاكل الصحية الشائعة، فإذا اكتشفت أنك مصاب بورم في المخ، فقد تتفاجأ عندما تعلم أن هذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالسرطان، فهناك أنواع مختلفة من أورام المخ بعضها حميدة (غير سرطانية) والبعض الآخر خبيث (بمعنى سرطاني)، وذلك بحسب ما ذكر موقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

وقال جراح الأعصاب بابلو ريسينوس، "كيف يبدو ورمك في الأشعة وتاريخك السريري عادة ما يعطينا فكرة جيدة جدًا إذا كان الورم حميدًا أو خبيثًا.. إذا كان الأمر غير واضح ، فقد نحتاج إلى إجراء متابعة تصوير قصيرة المدى أو أخذ خزعة."

قد تظل أورام الدماغ الحميدة بحاجة إلى علاج تنمو وتضغط على المناطق القريبة من الدماغ، لكنها نادرًا ما تنتشر في الأنسجة الأخرى. هناك حالات يمكن معها لأورام الدماغ أن تعود مرة أخرى.

وأوضح الدكتور ريسينوس: "يمكن أن تكون الأورام الحميدة مزعجة، اعتمادًا على موقعها.,إذا كانوا على قمة الرأس حيث لا توجد أعصاب حرجة، فإن النمو يكون أكثر تحملاً يمكن أن تسبب الأورام القريبة من الأعصاب الحرجة أو التي تضغط على جذع الدماغ أعراضًا ، بعضها شديد ".

علاج أورام المخ الحميدة

الهدف من علاج أورام الدماغ الحميدة هو إزالة أكبر قدر ممكن من الورم جراحيًا بأمان.

قال الدكتور ريسينوس: "إذا كان الورم الحميد عالقًا في عصب أو شريان مهم وكانت الطريقة الوحيدة لإزالته هي تعريض هذا العصب أو الشريان للخطر، فقد يزيل الجراح جزءًا فقط من الورم.

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بعد استئصال الورم لديك، ستحتاج إلى الخضوع لدراسات تصوير دورية المتابعة مهمة لأنه لا تزال هناك فرصة لوجود بعض الخلايا السرطانية التي لم تكن مرئية أثناء الجراحة ويمكن أن يتكرر الورم.

إذا نما جزء من الورم المتبقي ، فقد يوصي طبيبك بالعلاج الإشعاعي التقليدي أو الجراحة الإشعاعية. لا يلعب العلاج الكيميائي عادةً دورًا مهمًا في علاج أورام الدماغ الحميدة ، ولكن هناك بعض الاستثناءات.

قال الدكتور ريسينوس: "أعرب بعض المرضى عن مخاوفهم من أن إزالة ورم حميد في الدماغ سيثيره ويجعله ينمو بشكل أسرع هذا لن يحدث لأنه لا يعمل بهذه الطريقة."

علاج أورام المخ الخبيثة

من المحتمل أن تنمو أورام الدماغ الخبيثة بسرعة وتنتشر في أنسجة المخ الأخرى. الهدف الأولي لعلاج أورام المخ الخبيثة هو إزالة أكبر قدر ممكن من الورم مع الحفاظ على وظائف المخ.

قال: "في بعض الحالات ، قد يكون من الضروري التخلي عن بعض الوظائف للحصول على استئصال كامل".

بالنسبة لغالبية الأورام الخبيثة ، تم استخدام العلاج الكيميائي كطريقة علاج إضافية بعد الاستئصال بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد قليل من العلاجات الجديدة ، مثل العلاج المناعي ، والتي يتم تقييمها حاليًا في التجارب السريرية.