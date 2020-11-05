6 عادات صحية بسيطة ادمجها فى يومك لصحة أفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء العادات الصحية من الأشياء التي قد تواجه صعوبة في تحقيقها، ولكن عندما يتعلق الأمر ببناء عادات صحية، فإن القرارات الصغيرة بمرور الوقت تساعدك في تحقيق أهدافك الجديدة، وفي هذا التقرير نقدم بعض الأفكار لعادات صحية جديدة يمكنك دمجها في حياتك المزدحمة لحياة أكثر صحة، بحسب ما ذكرت الدكتورة لورا جيفرز أخصائية التغذية بكلايفند كلينيك الأمريكية.

6 عادات صحية بسيطة أدمجها في يومك لصحة أفضل1. استخدم السلالم والأثاث كمعدات رياضية مؤقتة

وفقا لموقع "كلايفند كلينيك" إذا كان لديك سلالم في منزلك أو مكتبك، فاستغلها في كل فرصة لا تتوقف عند هذا الحد، للتمرين اصعد السلم وانزله بشكل متكرر ابدأ بعدد محدود من التكرارات ثم زدها كلما شعرت بالقوة.

كن أكثر إبداعًا باستخدام زجاجات من الماء كأوزان وكراسي مطبخك لتمارين الألواح الخشبية بدلاً أن تشتري معدات باهظة الثمن يمكنك استخدام أثاثك.

2. اشرب كوبًا إضافيًا من الماء يوميًا

ليس بالأمر الجديد أن هناك فوائد صحية لشرب المزيد من الماء فهو يساعد في الحفاظ على درجة حرارتك طبيعية، ويزيت المفاصل ويساعدها، ويحمي الحبل الشوكي والأنسجة الحساسة الأخرى ، ويتخلص من السموم بالجسم من خلال التبول والعرق وحركات الأمعاء.

نظرًا لأن 50 إلى 75٪ من وزنك عبارة عن ماء، فإن شرب القليل من الماء أمر ضروري للحفاظ على عمل جسمك بأفضل ما في وسعه والبقاء رطبًا إذا لم يكن الماء العادي هو المفضل لديك ، فيمكنك إضافة نكهة إلى الماء للمساعدة في زيادة استهلاكك.

3. خذ 10 دقائق سيرا على الأقدام

قالت ترافرز: "حتى المشي لمدة 10 دقائق يمكن أن يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.. قم بالسير خلال ساعة الغداء أو إلى متجر يقع على بعد بناية واحدة كل هذا جيد لك."

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إذا كنت في العمل ، فامشي إلى أبعد حمام واصعد السلم. أثناء تشغيل المهمات ، حاول العثور على أبعد مكان لوقوف السيارات والمشي من هناك تذكر ، حتى أصغر عدد من الخطوات مفيداً لك.

4. تصحيح وضعية الجلوس الخاصة بك

يمكن أن يسبب اتخاذ وضعية جسم جيدة الأوجاع والآلام ويمكن أيضًا أن يقلل الضغط على الأربطة ليس هذا فقط ، لكن الوضعية الجيدة تمنع آلام الظهر والتعب وآلام العضلات.

قال ترافرز: "يمكنك أن تترك لنفسك ملاحظة لتجلس مستقيماً حتى تصبح عادة غير واعية..المشي مع رفع كتفيك للخلف ورأسك مرتفعًا يمكن أن يجعلك تشعر بالرضا عن نفسك"

5. اذهب إلى الفراش قبل موعدك اليومي بساعة ونصف

هل تنام سبع أو ثماني ساعات معظم الليالي؟ كثير منا لا يفعل ذلك سوى الخبراء يقولون إن هذه علامة على صحة القلب الجيدة لا يمنحك النوم المريح المزيد من الطاقة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في تحقيق أهداف الأكل الصحي.

عندما يكون لديك قلة من النوم ، فإنه يقلل من إنتاج الجسم للهرمونات التي تثبط الشهية ، والتي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن. قد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والسمنة وارتفاع ضغط الدم إذا كنت تعاني من الأرق غير المعالج أو توقف التنفس أثناء النوم أيضًا.

حاول أن تتوجه إلى الفراش قبل موعدك المعتاد بنصف ساعة وأغلق هاتفك لنوم أفضل.

6. دمج تمارين التوازن في روتينك

اتزن على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ في كل مرة ، ثم انتقل إلى الساق الأخرى، دمج تمرين التوازن هذا في روتينك، الذي يمكن أيضًا إجراؤه أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة أو الوقوف في طابور. إنه جزء من التدريب الحركي العصبي، والذي يساعدك على تحسين توازنك وخفة الحركة والتنقل - كل الأشياء التي تحتاجها في أي وقت.