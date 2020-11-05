صحة ورشاقة

سر الخلايا البائية للمتعافين من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقق باحثون من جامعة جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة، بالولايات المتحدة الأمريكية، في مناعة الخلايا البائية بعد عدوى -CoV-2 والتعافي منها في عملهم الأخير المنشور على موقع ما قبل الطباعة medRxiv  .

وأشارت الدراسة إلى أن  فيروس كورونا يسبب متلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS)، والتهاب الرئة، وفشل الجهاز التنفسي، وحتى الموت، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى الإصابة والوفيات المرتبطة بـ كورون، فإن معظم المصابين بفيروس -CoV-2 ينجون من المرض.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا لا يزالون يتمتعون بحصانة ضد -CoV-2 بعد شفائهم أم لا، حيث تلعب متانة المناعة دورًا حاسمًا في تقليل مخاطر الإصابة مرة أخرى لدى ملايين الأشخاص الذين يتعافون من عدوى -CoV-2.

خلايا البائية وكورونا
خلايا البائية وكورونا

أظهرت العديد من الدراسات أن الأجسام المضادة المحددة لـ -كورونا تستنفد بمرور الوقت بعد الإصابة والتعافي، وهذا يثير مخاوف من أن المناعة الخلطية ضد  كوورنا ليست دائمة، إذا تضاءلت المناعة بمرور الوقت، فقد يتعرض ملايين الأشخاص الذين تعافوا من العدوى لخطر الإصابة مرة أخرى.

طور الباحثون اختبارًا دقيقًا وحساسًا يعتمد على قياس الخلايا البائية الخاصة بمجال ربط مستقبلات البروتين -CoV-2، حيث تتألف مجموعات دراستهم من مرضى   كورونا الذين يعانون من مرض خفيف بالإضافة إلى المصابين بمرض متوسط أو شديد، وتم إجراء التحليلات بمتوسط 54 (39-104) يومًا بعد ظهور الأعراض.

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اكتشف الباحثون أن معظم المرضى يطورون الخلايا البائية الخاصة بـ الفيروس، التي تشبه النمط الظاهري الخلايا البائية الناتجة عن التطعيم.

وأظهر الباحثون أن خلايا الذاكرة يتم تطويرها في معظم المرضى المصابين بـ CoV-2، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من أعراض خفيفة أو مستويات منخفضة جدًا من الأجسام المضادة المعادلة في البلازما.

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استنادًا إلى هذه البيانات، خلص الفريق إلى أن معظم الأفراد المصابين بفيروس -كورونا يطورون خلايا ذاكرة B خاصة تشبه الخلايا البائية المشتقة من المركز الجرثومي، والتي يتم تحفيزها بعد التطعيم.

ويقدم هذا دليلاً على مناعة خلايا B الدائمة ضد فيروس -CoV-2 بعد التعافي من COVID-19 الخفيف إلى الشديد، يعتقد المؤلفون أن النتائج التي توصلوا إليها تقدم معيارًا يمكن على أساسه مقارنة استجابات الخلايا البائية للقاحات الجديدة لـ -CoV-2 في المستقبل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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